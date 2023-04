Les 25 premières minutes d’Indiana Jones et le cadran du destin mettront en vedette un Harrison Ford vieilli

Quelque chose à attendre avec impatience : Indiana Jones et l’arrivée de Dial of Destiny le 30 juin marqueront la dernière fois que Harrison Ford enfilera l’emblématique fedora marron et le blouson aviateur. Mais pendant les 25 premières minutes du film, Ford, 79 ans, sera ramené à lui-même à 35 ans, grâce au nouveau logiciel d’effets visuels d’Industrial Light & Magic (ILM).

Ceux qui ont vu la bande-annonce de la cinquième entrée d’Indiana Jones sauront que Ford est le dernier acteur à être vieilli numériquement pour certaines parties d’un rôle. Le réalisateur James Mangold a déclaré à Total Film qu’il ne s’agissait pas d’un bref retour en arrière sur la jeunesse du personnage. un jeune Indy a 25 minutes de temps d’écran dans le nouveau film.

Parlant de la scène dans la bande-annonce où un sac est retiré de la tête de Jones pour révéler un Ford plus jeune, Mangold a déclaré: « Je viens de lui tirer dessus, et il a juste prétendu qu’il avait 35 ans », bien que le visage de Ford soit couvert de points pour aider le système. L’effet a été aidé par l’acteur « incroyablement doué et agile », qui a trouvé facile de prétendre qu’il était à nouveau dans la trentaine.

La suppression numérique de décennies de Ford a été réalisée à l’aide de FRAN (réseau de vieillissement du visage), mais cela ne fonctionne qu’avec de vraies personnes lorsqu’il existe des images disponibles de la personne dans les mêmes poses et éclairage à un plus jeune âge. Heureusement pour les créateurs, Lucasfilm avait des centaines d’heures de séquences de Ford, y compris des films qui n’étaient pas imprimés, le montrant dans différents plans, éclairages et pendant la nuit et le jour.

Dial of Destiny commence en 1944, environ huit ans après Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, c’est pourquoi la technologie de vieillissement était nécessaire.

« Ce n’était pas une année d’efforts pour obtenir une première passe », a déclaré Mangold. « C’était une technologie incroyable et, à bien des égards, je n’y ai tout simplement pas pensé. Je me suis concentré sur le socket de vue de ce qui est [approximately] une extravagance d’ouverture de 25 minutes qui a été ma chance de laisser tomber. L’objectif était de donner au public un avant-goût complet de ce qu’il avait tant manqué. Parce qu’ensuite, quand le film arrivera en 1969, ils devront faire un ajustement à ce qu’il est maintenant, qui est différent de ce qu’il était. »

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a également fait l’éloge de la technologie de vieillissement. S’adressant à Empire, elle a déclaré: « J’espère que, même si on en parlera en termes de technologie, vous le regarderez et vous vous direz: » Oh mon Dieu, ils viennent de trouver des images. C’est quelque chose qu’ils ont tourné il y a 40 ans . »

Les acteurs du vieillissement numérique ont parcouru un long chemin depuis qu’il a été utilisé pour la première fois pour faire tomber Patrick Stewart et Ian McKellen dans X-Men: The Last Stand en 2006: Kurt Russell dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, Samuel L. Jackson dans Captain Marvel et Will Smith dans Gemini Man en sont quelques exemples notables. Mais la jeunesse de Ford pourrait être la plus convaincante à ce jour.

