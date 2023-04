Leak Claims Base iPhone 15 et iPhone 15 Pro manquent de fonctionnalités notables, des conseils pour les éviter

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple sortira quatre modèles d’iPhone 15 cette année. Et selon les dernières rumeurs et fuites, ils offriront de meilleures fonctionnalités globales que le prédécesseur. Cela indique que vous devriez obtenir une mise à niveau appropriée, quels que soient les modèles que vous choisissez dans la gamme, n’est-ce pas ?

Eh bien, un pronostiqueur partage que le cas ne sera pas exactement celui des modèles de base iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Le pronostiqueur est même allé plus loin et a déclaré que les clients devraient rester à l’écart de ces deux modèles. Au lieu de cela, le pronostiqueur nous exhorte à nous concentrer sur les téléphones Plus et Pro Max (Ultra) de la gamme.

L’iPhone 15 de base sera une mise à jour dérivée, tandis que 15 Pro n’aura rien de remarquable

Commençons d’abord par l’iPhone 15 de base. Selon le pronostiqueur, le téléphone est sur le point d’être livré avec un panneau OLED de 6,1 pouces et le même chipset A16 Bionic de la série iPhone 14. @URedditor, le pronostiqueur, dit que le modèle de base est essentiellement un autre iPhone 14 qui n’est pas livré avec un port Lightning. Autrement dit, la seule mise à niveau qu’il propose est l’USB-C.

Passons à l’iPhone 15 Pro, @URedditor affirme que le téléphone s’appuiera trop sur des « trucs ». Par exemple, le châssis en alliage de titane. Mais le cas est le même avec le 15 Pro Max (Ultra). Cependant, la différence signalée entre le 15 Pro Max et le 15 Pro est que le plus cher aura un écran plus grand et un zoom périscope.

De plus, l’iPhone 15 Pro Max sera également livré avec une batterie plus grande, permettant aux utilisateurs d’obtenir un meilleur écran global à temps. Considérant cela, ce sera un meilleur achat que le 15 Pro ordinaire.

Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, @URedditor était celui qui a partagé un premier regard au modèle de base avec un port USB-C. Donc, il pourrait en fait être sur quelque chose avec ce tweet lié à l’iPhone 15.

Mais le modèle de base n’est-il pas un iPhone 14 Pro ?

Le pronostiqueur a oublié de mentionner une chose cruciale. Autrement dit, l’iPhone 15 de base ne sera pas une mise à niveau digne de ce nom si vous utilisez actuellement un iPhone 14 Pro ou Pro Max. Pour d’autres, même le téléphone de base de la gamme apportera des améliorations à la table. Tout d’abord, vous avez Dynamic Island, qui sera disponible sur toute la gamme.

Deuxièmement, la caméra principale de 48 MP sera probablement présente dans toute la gamme. Cela rendra chacun des téléphones iPhone 15 capables de prendre des photos incroyables. Bien sûr, si vous optez pour le modèle de base, vous risquez de manquer la fonction de taux de rafraîchissement élevé, connue sous le nom de ProMotion.

En plus de cela, l’iPhone 15 de base ne recevra pas le même traitement que les modèles Pro en ce qui concerne la configuration de la caméra arrière. Mais même ainsi, le modèle de base ne sera pas entièrement une mise à niveau dérivée pour tous. Si vous n’utilisez pas l’iPhone 14 Pro ou Pro Max, vous ne devez pas l’éviter complètement.

D’autre part, la famille iPhone 15 « Pro » serait dotée de fonctionnalités plus exclusives. Ceux-ci donneront aux clients l’encouragement dont ils ont tant besoin pour décrocher le téléphone. Mais la suppression des boutons à semi-conducteurs et l’utilisation du même appareil photo principal de 48 MP font que le nombre de fonctionnalités exclusives diminue lentement.

Pourtant, nous entendrons sûrement parler de l’ensemble des fonctionnalités de la série iPhone 15 lorsque nous serons beaucoup plus proches du lancement. Et nous vous mettrons certainement à jour avec de nouvelles informations lorsqu’elles apparaîtront. Jusque-là, restez à l’écoute.

