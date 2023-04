iOS 17 : de nouvelles fonctionnalités intéressantes arrivent ! Vérifie-les

Alors que Google organisera ses I/O le mois prochain avec de nombreuses nouvelles passionnantes pour Android et la gamme Pixel, les passionnés d’Apple devront attendre juin. Le géant dévoilera enfin l’iOS 17 dans toute sa splendeur avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités, et quelques changements drastiques dans l’écosystème. À l’approche de l’annonce, il est naturel de voir de plus en plus de fuites apparaître. Bien que la WWDC ait plus à couvrir qu’iOS, nous nous attendons à ce que le système d’exploitation de l’iPhone vole la vedette. La nouvelle version apportera quelques changements et un ensemble de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

De nouvelles fonctionnalités intéressantes ont été signalées

Aujourd’hui, un ensemble de nouveaux détails (via XDA-Developers) est arrivé de Setsuna Digital. Prenez ceci avec une pincée ou deux de sel. Source n’est pas bien connue pour ses bons antécédents en matière de partage d’informations. Cependant, les personnes de confiance de 9to5Mac déclarent avoir correctement divulgué l’iPhone 14 jaune. Bien sûr, les fonctionnalités répertoriées dans cette fuite peuvent être légèrement différentes dans leur forme finale. Alors gardez cela à l’esprit.

Selon la fuite, si l’on peut s’attendre à des changements drastiques pour certains, il y en aura aussi qui seront moins… « bourdonnants ». Par exemple, il y aura des changements dans la bascule de la lampe de poche et un contrôle plus granulaire de sa luminosité. De plus, la nouvelle version offrira aux utilisateurs plus d’options pour l’écran de verrouillage. Apple améliorera encore son nouvel écran de verrouillage personnalisable avec différentes tailles de police, un fond d’écran emoji, etc. Il y aura également une nouvelle option pour partager les configurations personnalisées de l’écran de verrouillage. Est-ce la montée en puissance d’une nouvelle communauté d’écrans de verrouillage et de thèmes personnalisés ? C’est une première pour les utilisateurs d’iOS.

Apple Music subira également quelques changements. L’application se déplacera au courant du texte et s’appuiera davantage sur les graphiques pour transmettre ce qui est affiché à l’écran. Par ailleurs, l’application peut également prendre en charge les paroles qui apparaîtront sur le nouvel écran de verrouillage. Un ajout intéressant est la possibilité de personnaliser davantage la bibliothèque d’applications. Il peut s’agir d’améliorations intéressantes pour tous les utilisateurs.

iOS 17 est-il une grosse mise à jour ? Le temps nous le dira

Ce rapport semble un peu triste pour ceux qui attendent qu’iOS 17 soit une grosse mise à jour. Bien sûr, nous ne pouvons pas encore écarter cette possibilité. Mais cela indique qu’Apple a un peu modifié la version en raison du lancement de son casque de réalité mixte. Bien sûr, nous avons toutes les rumeurs en cours indiquant qu’Apple autorise les utilisateurs à charger des applications sur le système. Quelque chose de similaire à ce qui se passe sur Android depuis… toujours. De plus, la pression de l’UE sur Apple pourrait également obliger le géant à autoriser les stores tiers à opérer dans son écosystème. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si Apple respectera ces changements avec iOS 17. Cependant, il est toujours possible que cette fonctionnalité soit exclusive à l’Europe.

Un autre changement possible avec iOS 17 est un nouveau centre de contrôle. Il est présent sur iPhone depuis des années et réclame quelques changements. Nous ne savons pas exactement quels changements, le cas échéant, seront mis en œuvre. Mais compte tenu du nouvel écran de verrouillage, Apple peut également permettre aux utilisateurs de personnaliser davantage les centres de contrôle. Vous permettre également de modifier les raccourcis et les fonctionnalités serait un énorme pas dans la bonne direction. Apple s’ouvre progressivement à la personnalisation sur iPhone, et cela semble être la bonne décision.

Il reste encore un mois avant la WWDC 2023 d’Apple. Dans cet esprit, nous sommes à peu près sûrs que d’autres fuites sur iOS 17 émergeront. À l’approche de la date d’annonce, ils commenceront probablement à devenir plus fiables et des fuites plus «cohérentes» devraient apparaître dans la nature. Jusqu’à présent, nous continuerons à spéculer.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine