Avec ce lien vous pouvez avoir la couronne du roi Charles III sur votre bureau

Le roi Charles III sera le premier couronnement d’un membre de la famille royale britannique à l’ère d’Internet. Après l’emoji spécialement créé, il existe désormais une application web basée sur la réalité augmentée qui permet de matérialiser la couronne Saint-Édouard directement sur votre bureau.

Le 6 mai, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor sera couronné roi Charles III. La cérémonie officielle aura lieu à l’abbaye de Westminster à Londres, un événement précédé de la procession du roi et suivi de la procession du couronnement. Le roi Charles III portera la couronne de Saint-Édouard, une couronne en or massif avec 444 pierres précieuses forgées pour le couronnement d’un autre Charles, le roi Charles II. Une couronne que maintenant, avec un peu de réalité augmentée, vous pouvez aussi avoir sur votre bureau.

Le couronnement du roi Elizabeth II a d’abord été diffusé sur la BBC, y compris dans l’Eurovision. Un choix sur lequel la reine Elizabeth avait directement poussé. Le couronnement du roi Charles III, en revanche, sera le premier à l’ère d’internet et des réseaux sociaux et la rédaction de Sky News au Royaume-Uni a décidé de s’adapter en créant une application web avec laquelle vous pourrez voir tous les détails de la Couronne Saint-Édouard à quelques centimètres.

Comment fonctionne l’application pour voir la couronne en réalité augmentée

Tout ce dont vous avez besoin pour accéder est un lien. Une fois que vous êtes entré dans le nouveau portail (et que vous avez donné votre consentement pour utiliser l’appareil photo), vous pouvez cadrer n’importe quelle surface plane avec votre smartphone. Ici, un coussin violet apparaîtra en premier, puis l’un des joyaux les plus précieux de la collection royale descendra d’en haut pour se poser devant nous. À ce stade, nous pourrions nous approcher avec le smartphone pour voir chaque détail. Des panneaux s’ouvriront également à côté de la couronne, affichant des informations supplémentaires.

L’application Web a été développée par Atlantic Productions et fonctionne uniquement sur les smartphones. Nous l’avons essayé. L’accès à l’application est en fait très simple. Et ainsi commencer tout le processus menant à l’apparition de la couronne. Parfois, cependant, vous risquez de rencontrer quelques bugs. La version 3D de la couronne ne s’enregistre parfois pas correctement, donc même en rapprochant le téléphone, vous ne pouvez pas voir les détails. D’autres fois, il se bloque et est ensuite entraîné dans une série infinie de copies comme dans la meilleure des traditions Windows.

