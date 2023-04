Top 10 des applications antivirus de confiance pour les téléphones mobiles Android

Les téléphones portables sont devenus un aspect crucial de notre vie à l’ère numérique. Notre utilisation des appareils mobiles va au-delà de la simple conversation pour inclure les médias sociaux, les moments de divertissement, les services bancaires en ligne et même les offres officielles. Cependant, le risque de cyber-attaques a augmenté avec l’utilisation croissante des téléphones mobiles. Les utilisateurs de téléphones portables sont exposés à une variété de logiciels malveillants, tels que les virus, les logiciels espions et même les logiciels de rançon. Ainsi, avoir une application anti-virus sur votre téléphone mobile est indispensable pour le protéger des menaces de logiciels malveillants. Dans cet article, nous parlerons des dix applications antivirus les plus fiables pour les téléphones mobiles.

Applications antivirus pour téléphones mobiles

1. Norton Mobile Security

L’une des applications antivirus les plus solides pour les téléphones mobiles est Norton Mobile Security. Il offre une défense complète contre les logiciels espions, les virus, les logiciels malveillants et les attaques de phishing. Les fonctions anti-vol du logiciel vous permettent également de verrouiller et d’effacer à distance votre téléphone en cas de vol. Vous pouvez également éviter de naviguer sur des sites Web nuisibles à l’aide de la protection en ligne de Norton Mobile Security.

2. Kaspersky Mobile Antivirus

Kaspersky Mobile Anti virus est une autre application antivirus notable pour les téléphones mobiles. L’application offre une défense en temps réel contre les logiciels malveillants, les virus, les logiciels espions et les escroqueries. En cas de vol de votre téléphone, vous pouvez le verrouiller et l’effacer à distance, grâce à ses fonctions anti-vol. De plus, offrant une protection Web, Kaspersky Mobile Anti virus vous empêche de visiter des sites Web nuisibles.

3. Sécurité Mobile Bitdefender

Un bon outil anti-virus pour les téléphones mobiles est Bitdefender Mobile Security. L’application offre une défense totale contre le phishing, les logiciels espions, les virus et les logiciels malveillants. En cas de vol de votre téléphone, vous pouvez le verrouiller et l’effacer à distance, grâce à ses fonctions antivol. De plus, Bitdefender Mobile Security offre une protection Web, ainsi, il vous empêchera d’ouvrir des pages Web qui pourraient constituer une menace.

4. Sécurité mobile Avast

Avast Mobile est une application antivirus riche en fonctionnalités pour les appareils Android qui offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application est disponible gratuitement et offre une analyse complète et une gamme d’extras, y compris App Lock, qui vous permet de verrouiller des applications spécifiques avec un mot de passe ou un code PIN.

L’une des meilleures fonctionnalités d’Avast Mobile est ses capacités d’analyse. Bien que l’analyse complète d’un appareil puisse prendre plus de temps que d’autres applications antivirus, il s’agit de l’un des packages de sécurité Android gratuits les plus complets disponibles. L’application offre également une protection des URL, une analyse des PUA et des logiciels malveillants, un effacement des données à distance et une utilisation VPN/illimitée avec la version Ultimate.

Le processus d’installation d’Avast Mobile est très simple et direct. Il contient un diaporama des principales fonctionnalités que les utilisateurs de l’application peuvent ignorer. L’application est disponible en versions gratuite et payante, qui peuvent être payées avec une carte de crédit, PayPal ou une carte-cadeau.

L’interface de l’application Avast Mobile est simple et facile à utiliser. Il est livré avec un gros bouton Numériser et plusieurs autres fonctionnalités accessibles depuis la page principale. L’application a un impact minimal sur la durée de vie de la batterie, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leurs appareils sans réduire les performances.

5. McAfee Mobile Security

McAfee Mobile est une application antivirus détaillée pour les appareils Android qui offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application est conçue pour fournir une protection simple dans le monde réel, en mettant l’accent sur la facilité d’utilisation et en fournissant des explications et des personnages de dessins animés pour aider à soulager l’anxiété.

L’une des meilleures fonctionnalités de McAfee Mobile est son score de protection, qui fournit une évaluation du niveau de sécurité de votre appareil et des conseils sur la façon d’augmenter le score. L’application propose également une gamme de fonctionnalités et d’outils de sécurité, y compris des analyses régulières pour vous protéger contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Le processus d’installation de l’application McAfee Mobile est simple avec un téléchargement de 53 Mo qui démarre le processus. L’application fonctionne en mode portrait et sa page d’accueil affiche le score de protection à côté d’une évaluation médiocre, passable, bonne, très bonne ou excellente.

En revanche, sans données comparatives sur l’efficacité, la capacité de McAfee Mobile Security à détecter et à arrêter les virus malveillants reste une question ouverte. Cependant, l’application reste un excellent choix pour les utilisateurs d’Android qui souhaitent une application antivirus complète offrant une gamme de fonctionnalités de sécurité.

6. Sécurité mobile de Trend Micro

Trend Micro Mobile, tout comme les autres, est livré avec d’excellents détails pour les appareils Android. Il offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store avec un essai de 30 jours des fonctionnalités professionnelles. Après cela, Trend vous permettra uniquement de rechercher des logiciels malveillants.

L’une des meilleures fonctionnalités de Trend Micro Mobile est sa sécurité et sa protection d’identité. Cela permet de protéger votre appareil contre les mauvaises applications et les faux accès. L’application offre également une protection de navigation, qui bloque les sites Web malveillants et protège votre vie privée lorsque vous naviguez sur le Web.

Le processus d’installation de l’application Trend Micro Mobile est simple. Cela peut être fait en téléchargeant et en installant l’application depuis le Google Play Store. L’application est facile à utiliser, avec une interface simple qui vous permet d’analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et d’autres menaces en quelques clics.

D’un autre côté, la version gratuite de Trend Micro Mobile est limitée dans ses fonctionnalités, et après la période d’essai de 30 jours, vous ne pouvez rechercher que les logiciels malveillants. Cependant, l’application reste un excellent choix pour les utilisateurs d’Android qui souhaitent une application antivirus complète offrant une gamme de fonctionnalités de sécurité.

7. Sécurité mobile Sophos

Sophos Mobile est une application antivirus détaillée pour les appareils Android qui offre une gamme de fonctionnalités de sécurité. Cette application peut protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application est disponible gratuitement et est capable de protéger votre appareil Android et votre vie privée sans réduire la durée de vie de la batterie.

L’une des meilleures fonctionnalités de Sophos Mobile est sa synchronisation en temps réel avec les SophosLabs. Cela garantit que votre appareil mobile est protégé contre les derniers logiciels malveillants et autres menaces. L’application offre également une protection des applications, un filtrage Web et une gestion unifiée des terminaux. Cela en fait un choix très décent pour les marques et les personnes qui souhaitent une application antivirus à protection complète.

Sur le Google Play Store, les utilisateurs peuvent télécharger l’app Sophos Mobile. L’application est facile à utiliser, avec une interface simple qui vous permet d’analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et d’autres menaces en quelques clics.

8. Sécurité mobile ESET

ESET Mobile est une application antivirus pour les appareils Android qui offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application offre une bonne protection contre les logiciels malveillants, mais un trop grand nombre de ses fonctionnalités essentielles sont uniquement premium. La version gratuite d’ESET Mobile & Anti virus offre un accès au verrouillage à distance, à la localisation GPS et à la sirène à distance par SMs.

L’une des meilleures fonctionnalités d’ESET Mobile est sa détection des logiciels malveillants. C’est excellent et a un impact de sortie modéré. L’application propose également quelques extras, notamment des fonctions antivol et une fonction anti-hameçonnage.

Sur le Play Store, les utilisateurs peuvent télécharger l’application. Il est facile à utiliser, avec une interface simple qui vous permet d’analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et d’autres menaces en quelques clics. En revanche, l’interface utilisateur et l’apparence générale de l’application sont obsolètes. Par ailleurs, l’incapacité de la fonction anti-hameçonnage à bloquer les sites d’hameçonnage connus est préoccupante. Cependant, l’application reste un excellent choix pour les utilisateurs d’Android qui souhaitent une application antivirus détaillée offrant une gamme de fonctionnalités de sécurité.

9. Sécurité mobile Lookout

Lookout Mobile Security est une application antivirus complète pour les appareils Android qui offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application est disponible en deux versions : une version gratuite qui fournit des fonctionnalités de sécurité essentielles et une version premium qui offre plus de fonctionnalités.

L’une des meilleures fonctionnalités de Lookout Mobile est son application de sécurité mobile et anti-virus tout-en-un qui protège votre appareil mobile contre les virus, les menaces et le vol de données personnelles. L’application offre également une sécurité et une protection instantanées contre l’ensemble des menaces. L’application est facile à utiliser, avec une interface simple qui vous permet d’analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et d’autres menaces en quelques clics.

10. AVG Antivirus

AVG AntiVirus est une application antivirus populaire pour les appareils Android qui offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. L’application est disponible gratuitement et offre le même excellent moteur de protection antivirus qu’Avast Free Antivirus. Par ailleurs, il existe de nombreuses fonctionnalités bonus utiles.

L’une des meilleures fonctionnalités d’AVG AntiVirus est ses capacités d’analyse en temps réel, qui vous permettent d’analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et d’autres menaces en temps réel. L’application offre également une gamme d’autres fonctionnalités de sécurité, notamment la protection antivol, le verrouillage des applications et la sécurité Wi-Fi. L’application est facile à utiliser, avec une interface simple qui vous permet d’analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et d’autres menaces en quelques clics.

Derniers mots

Les utilisateurs de téléphones portables sont vulnérables à diverses formes de logiciels malveillants, tels que les virus, les logiciels espions et les logiciels de rançon. Par conséquent, il est crucial d’avoir une application antivirus sur votre téléphone mobile pour le protéger des attaques de logiciels malveillants. Cependant, l’antivirus exact à choisir dépend de ce dont vous avez besoin.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine