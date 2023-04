La Chine devient désormais chinoise – Xiaomi est sur le point de rejoindre le train

Il y a quelques jours, certains fans de Xiaomi ont demandé à Lei Jun, président du groupe Xiaomi, que Xiaomi pourrait lancer davantage de produits de téléphonie mobile de petite taille. Il est dommage que Lei Jun ait refusé. Selon Lei Jun, la principale raison pour laquelle Xiaomi ne peut pas lancer de téléphones mobiles à petit écran est que son marché est trop petit pour gérer ses coûts de R&D élevés. Xiaomi ne lance plus de modèles de petite taille, ce qui peut faire regretter certains internautes. Cependant, Mobile China a remarqué que Xiaomi semblait changer sa chaîne d’approvisionnement. La société semble se concentrer davantage sur les pièces chinoises pour ses téléphones portables et autres produits.

Selon un blogueur technologique Weibo, « Xiaomi est désormais plus mature dans le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement. L’écran 13U Huaxing a une bonne critique, y compris les écrans chinois de taille personnalisée 1080p, 1,5K et 2K sont tous bons. Xiaomi se concentre désormais progressivement sur les pièces chinoises pour éviter les risques ».

À l’heure actuelle, en plus des écrans pliants, le produit de téléphonie mobile le plus positionné et le plus cher de Xiaomi est le Xiaomi 13 Ultra. Avant la sortie, Xiaomi a annoncé que ce modèle utilisera l’écran C7 de la marque d’écran chinoise Huaxing Optoelectronics. C’est au-delà des attentes de beaucoup de gens. Après tout, dans la perception de nombreuses personnes, il existe encore de nombreux écarts entre les écrans des marques chinoises et les écrans des meilleures marques non chinoises.

Cependant, selon les informations officielles, l’écran Huaxing C7 utilisé par Xiaomi 13 Ultra a une résolution 2K. Il utilise également un arrangement en forme de diamant, une luminosité maximale de 2600 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. L’écran prend également en charge la technologie d’affichage dynamique, l’angle de vision super large, la couleur ultra-faible, la gradation CC à haute luminosité, la gradation PWM 1920 Hz à faible luminosité et d’autres fonctionnalités. En termes simples, c’est l’un des meilleurs écrans de téléphone portable au monde.

Pourquoi les marques chinoises se concentreront sur les pièces chinoises – raisons pour lesquelles Xiaomi déménage

Beaucoup de gens pensent que la plupart des marques en Chine utiliseront des pièces chinoises en raison de l’interdiction américaine de Huawei. Cependant, ce n’est pas vraiment le cas. Il y a un bon nombre de raisons pour lesquelles cela se produira. Ces dernières années, les marques chinoises de téléphones mobiles ont gagné d’énormes parts de marché en Chine et dans le monde. Des marques telles que Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo sont devenues des noms de premier plan dans l’industrie de la téléphonie mobile. L’une des raisons de leur succès est leur concentration sur l’utilisation de pièces chinoises dans leurs téléphones portables.

1. Coût

Mis à part l’interdiction, les pièces chinoises sont moins chères. Alors pourquoi les marques chinoises ne se concentreraient-elles pas sur les pièces chinoises ? Les pièces chinoises sont généralement moins chères que les pièces importées, ce qui permet aux marques chinoises de téléphones portables de maintenir leurs prix bas. Le marché chinois de la téléphonie mobile est très concurrentiel et les utilisateurs sont très sensibles aux prix. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones portables peuvent proposer des produits aux spécifications similaires à celles de leurs rivaux étrangers, mais à des prix inférieurs. Cela leur donne un avantage concurrentiel sur le marché.

2. Contrôle qualité

Une autre raison pour laquelle les marques chinoises de téléphones mobiles se concentrent sur les pièces chinoises est le contrôle de la qualité. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones portables ont un meilleur contrôle sur la qualité de leurs produits. Ils peuvent travailler plus étroitement avec leur chaîne d’approvisionnement pour s’assurer que les pièces répondent à leurs spécifications et normes. Ceci est très important dans un marché où les utilisateurs exigent des produits de haute qualité. En contrôlant la qualité de leurs produits, les marques chinoises de téléphones portables peuvent instaurer la confiance avec leurs utilisateurs et établir une solide réputation de marque.

3. Facilité de la chaîne d’approvisionnement

Il est beaucoup plus facile de traiter avec des pièces provenant d’une nation que de différentes nations. Ils peuvent réagir rapidement aux changements de la demande ou aux problèmes d’approvisionnement. Ceci est très vital dans l’industrie de la téléphonie mobile, où de nombreux nouveaux produits sont lancés chaque année et où les pièces peuvent devenir rares en raison des changements du marché. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones portables peuvent éviter les risques liés aux longues chaînes d’approvisionnement. Cela réduira également leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

4. Favorise le marché technologique chinois

Chaque marque veut développer son marché technologique car cela profitera à tous. L’utilisation de pièces chinoises par les marques chinoises va encore développer l’industrie technologique chinoise. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones mobiles contribuent à la croissance de l’écosystème technologique chinois. Ceci est vital pour la croissance à long terme de l’industrie technologique du pays. Le gouvernement chinois a également soutenu la croissance de son industrie technologique nationale par le biais de diverses politiques et initiatives. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones portables s’alignent sur la vision et les objectifs du gouvernement.

5. Forte présence sur le marché

Se concentrer sur les pièces chinoises aide les marques chinoises de téléphones mobiles à se différencier de leurs concurrents étrangers. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones portables peuvent créer des produits qui ont une identité unique et attirent les utilisateurs chinois. Ceci est important dans un marché où les marques étrangères dominent et où les utilisateurs chinois sont de plus en plus exigeants et exigeants. En utilisant des pièces chinoises, les marques chinoises de téléphones portables peuvent créer des produits adaptés aux besoins et aux préférences des consommateurs chinois.

Derniers mots

La possibilité d’un comportement erratique des États-Unis envers les marques chinoises n’est qu’une infime partie des raisons pour lesquelles les marques chinoises sont sur le point de devenir chinoises. En plus des coûts et des prix plus bas, cela leur permet d’avoir un meilleur contrôle de la qualité de leurs produits. Ceci est important dans un marché où les utilisateurs exigent des produits de haute qualité. Cela leur donne plus de flexibilité dans leur chaîne d’approvisionnement, ce qui est important dans l’industrie concurrentielle et rapide de la téléphonie mobile.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine