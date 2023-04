Pratique : UPDF est le dernier outil PDF dont vous aurez besoin, voici pourquoi [Vidéo]

Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, les documents PDF sont un type de fichier de base, utilisé dans tous les secteurs, entreprises, systèmes éducatifs et même simplement pour la gestion et le stockage de fichiers personnels. Mais au cours de toutes mes années de travail avec les PDF, ils ont été les pires fichiers à éditer, reformater, modifier ou convertir en un autre type de fichier. Même les outils qui disent qu’ils peuvent résoudre tous vos problèmes PDF sont généralement insuffisants à certains égards. Mais UPDF semble couvrir toutes les bases lorsqu’il s’agit de traiter des documents PDF. Allons-y !

Qu’est-ce que l’UPDF ?

UPDF est un éditeur PDF qui permet aux utilisateurs d’apporter des modifications aux documents PDF sans avoir à les convertir dans un autre format. Cela en fait un outil rapide et efficace, car il élimine le besoin pour les utilisateurs de convertir des documents entre différents formats. Il est conçu pour fonctionner avec des documents PDF, mais il peut fonctionner avec bien d’autres ! C’est un outil PDF simplifié et facile à utiliser qui appartient à l’arsenal numérique de n’importe qui. Une licence fonctionnera avec jusqu’à quatre de vos appareils (deux ordinateurs de bureau et deux mobiles). Les lecteurs de Netcost-security.fr pourront obtenir 54 % de réduction sur UPDF, ainsi que l’outil de suppression de mot de passe PDF et 10 Go de stockage en nuage UPDF !

Fonctionnalités clés de l’UPDF

Vous vous demandez probablement pourquoi avons-nous besoin d’un autre éditeur PDF et comment se démarque-t-il de la concurrence ? Eh bien, permettez-moi de partager ce que l’UPDF peut vraiment faire.

La première chose qui vous saute aux yeux est la facilité avec laquelle UPDF permet de commenter des documents PDF existants avec ses outils de commentaire. Les outils de commentaires d’UPDF permettent aux utilisateurs d’ajouter, de supprimer ou de modifier du texte, ainsi que d’ajouter des images d’stickers et d’autres contenus dans un document PDF. Les utilisateurs peuvent également réorganiser, recadrer, insérer et extraire des pages selon leurs besoins. Vous avez également la possibilité de mettre en surbrillance, de rayer, d’annoter, d’ajouter la ligne bien-aimée « en zigzag » sous le texte, et bien plus encore. Ceci est extrêmement utile si vous annotez des documents qui doivent être partagés entre amis et collègues pour apporter des modifications !

Outil d’édition

C’est maintenant que vous pouvez vraiment distinguer UPDF de certains autres éditeurs PDF. L’outil d’édition vous permet de traiter un PDF comme s’il s’agissait d’un document Word ou Pages. Vous avez la possibilité de modifier entièrement le texte, les images et les liens contenus dans le document. Il vous suffit de vous diriger vers le contenu de votre document et de commencer à le modifier. C’est vraiment un outil incroyable, et il est très facile à utiliser. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de l’enregistrer au format PDF et vous pouvez ensuite partager vos modifications et modifications.

Remplir et signer des formulaires intelligents

L’une de mes fonctionnalités préférées d’UPDF est ses capacités intelligentes de remplissage de formulaires. Par exemple, vous avez peut-être des documents gouvernementaux ou un document fiscal à remplir. Ils ont généralement plusieurs sections sur quelques pages. Si vous importez ce document dans UPDF, il déterminera correctement où et quelles sections du document doivent être remplies. Il transforme ensuite ces sections en espaces à remplir, vous n’avez donc pas besoin d’ajouter manuellement une zone de texte pour chaque section. Cela permet un immense gain de temps! Il vous permet simplement de remplir le document extrêmement rapidement, puis vous pouvez soit l’enregistrer, soit le partager directement depuis UPDF avec la personne ou l’entreprise correspondante. Je l’ai récemment utilisé pour remplir certaines informations de passeport, et il ne m’a fallu que 30 secondes pour remplir un document qui, autrement, m’aurait pris 10 minutes.

UPDF prend également en charge l’ajout de signatures à tous les documents. Vous pouvez créer et enregistrer autant d’itérations ou de formes différentes d’une signature et l’appliquer facilement à votre document. Vous pouvez également modifier la taille de la signature comme une image en la rendant plus grande et plus petite pour s’adapter à un certain espace de zone de texte.

Conversion PDF et OCR

UPDF fournit des outils de conversion puissants et utiles. Être capable de convertir facilement n’importe quel fichier dans presque n’importe quel autre format de fichier a été incroyable. UPDF vous permet de convertir en :

Word (docx)

PowerPoint (ppt)

Excel (xlsx)

CSV (csv)

Formats de texte enrichi (rtf)

Texte (txt)

Image

XML (xml)

HTML (htm)

L’OCR est un outil extrêmement puissant. Il prend essentiellement n’importe quel document, qu’il s’agisse de texte informatique ou d’écriture manuscrite, et le transforme en un document lisible par machine. Cela vous permet d’avoir des documents consultables qui autrement ne seraient pas possibles. Par exemple, si vous avez des cartes postales, des reçus ou des notes manuscrites, vous pouvez les numériser, les importer dans UPDF, puis les convertir en un fichier OCR. Cela vous permettra de rechercher ce document avec des mots-clés que UPDF peut reconnaître. Cela rend l’organisation de tout un jeu d’enfant! S’il peut être scanné, il peut être reconnu. Il permet également aux utilisateurs de convertir des PDF numérisés en documents texte modifiables.

Pourquoi UPDF sur la concurrence?

Il y a tellement de raisons pour lesquelles je recommanderais UPDF à quelqu’un plutôt que quelque chose comme PDF Expert ou même Adobe Acrobat. La première raison est l’interface utilisateur et la simplification de l’outil. Tout est facile d’accès et non caché sous d’innombrables couches de paramètres. Tous les principaux outils sont à portée de clic.

Quelques autres différences notables sont :

Possibilité d’ajouter des légendes de texte et des stickers

Modifier et supprimer des arrière-plans et des filigranes

Ajouter du texte enrichi

Convertir des fichiers PDF en HTML, XML, RTF, CSV et PDF/A

Remplacer et ajouter des pages aux documents PDF existants

Fichiers de verrouillage par mot de passe

un PDF via des liens

Une autre chose que j’aimerais mentionner à propos de l’UPDF, par rapport aux autres, c’est à quel point il est rapide et rapide. Tout est rapide, il est optimisé pour les derniers MacBook et son efficacité ne connaît jamais de retard.

Prix ​​et disponibilité UPDF

Enfin, l’une des principales raisons pour lesquelles je recommande UPDF est son modèle de tarification et la valeur que vous en tirez par rapport aux autres. UPDF coûte 29,99 $ par an, ou vous pouvez obtenir une licence à vie pour 4w9,99 $. Cette licence vous donne également accès à tous vos appareils. Ensuite, vous avez PDF Expert à 80 $ par an, et enfin, vous avez Adobe qui coûte 240 $ par an !

UPDF propose également une application iOS et iPadOS pour répondre à vos besoins MacOS.

Conclusion

UPDF est un outil qui restera à jamais dans mon arsenal numérique. Je l’utilise pour signer des documents, remplir des papiers, annoter des contrats que je reçois, et bien plus encore. Il est très bon marché, facile à utiliser et extrêmement fiable. Si vous voulez un éditeur PDF capable de gérer tous vos besoins PDF, alors c’est la voie à suivre. Oh, et UPDF propose également un essai gratuit, si vous souhaitez simplement le tester !

