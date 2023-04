La démo de Street Fighter 6 est maintenant disponible sur PC et console, Capcom publie les premières exigences système

Très attendu : les utilisateurs qui attendent de comparer Street Fighter 6 sur leur PC ou d’avoir une longueur d’avance sur la création d’un avatar à utiliser dans les versions PC et Xbox peuvent le faire maintenant. La démo gratuite contient deux personnages, des tutoriels et un avant-goût du mode histoire World Tour.

Les joueurs peuvent télécharger la démo gratuite du prochain Street Fighter 6 de Capcom sur Steam et le Xbox Store. La démo a été initialement lancée la semaine dernière sur PlayStation 4 et PlayStation 5, mais étendue aux consoles PC et Xbox Series aujourd’hui.

Contrairement aux bêtas fermées précédentes, la démo de Street Fighter 6 restera probablement disponible indéfiniment, car Capcom ne mentionne pas de date de fin. Bien qu’il ne contienne pas le Battle Hub en ligne, il donnera une idée approfondie du système de combat dans quelques autres modes.

La démo permet aux joueurs de choisir entre deux personnages jouables – Ryu et Luke. Les utilisateurs peuvent jouer des batailles individuelles hors ligne traditionnelles avec un autre joueur humain ou un bot. L’essai présente également un aperçu du nouveau mode Extreme Battle, qui ajoute des gadgets d’étape et des conditions de victoire spéciales aux matchs. Deux scènes sont disponibles dans la démo : la salle d’entraînement et le temple Genbu.

Les joueurs moins familiers avec Street Fighter ou ceux qui veulent perfectionner leurs compétences peuvent essayer les tutoriels et les guides. Les didacticiels expliquent aux débutants les trois styles de contrôle du jeu :

La disposition traditionnelle à six boutons,

La nouvelle disposition « moderne » à trois boutons (facilite l’exécution des mouvements spéciaux),

Le style « dynamique » de combo automatique super accessible.

Les guides de personnage guident les joueurs à travers les aspects uniques de chaque personnage.

De plus, la démo contient une première partie du mode histoire World Tour, où les joueurs créent des avatars tout en explorant le monde du jeu et en combattant d’autres personnages. Bien que la progression du World Tour à partir de la démo ne se répercute pas sur le jeu, les avatars le font, tant que les utilisateurs conservent leurs fichiers de sauvegarde et lisent la version complète sur la même plate-forme.

Capcom a également publié la configuration système requise pour Street Fighter 6, qui correspond à de nombreuses versions récentes. Les caractéristiques minimales répertorient un processeur Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200, un GPU Nvidia GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580, 8 Go de RAM système et 4 Go de VRAM. Le jeu recommande un i7 8700 ou Ryzen 5 3600, un RTX 2070 ou RX 5700XT, 16 Go de RAM système et 6 Go de VRAM.

La liste des caractéristiques du système n’indique pas les résolutions ou les paramètres graphiques attendus, mais 60 images par seconde est toujours la fréquence d’images cible pour les jeux de combat. Les exigences s’appliquent à la démo, mais les caractéristiques finales du jeu pourraient changer avant la sortie.

Street Fighter 6 sera lancé le vendredi 2 juin sur les consoles Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox Series.

