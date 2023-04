AMD, MSI et Asus s’attaquent à la surchauffe des processeurs Ryzen 7000X3D

PSA : Un groupe d’utilisateurs a récemment signalé que les processeurs Ryzen 7000X3D surchauffent et endommagent les cartes mères. Le problème semble lié au BIOS, car MSI et Asus ont publié des correctifs. Bien qu’AMD n’ait pas encore trouvé de solution, il a confirmé qu’il enquêtait sur le problème aux côtés des fournisseurs de cartes mères.

AMD a publié des déclarations à la presse concernant les processeurs Ryzen 7000X3D qui ont brûlé. Pendant ce temps, MSI et Asus ont mis à jour leur firmware BIOS pour les cartes mères à socket AM5 afin de résoudre les problèmes de tension, qui peuvent être à l’origine du problème.

La dernière génération de processeurs 3D V-Cache d’AMD a suscité de nombreux éloges, mais les propriétaires qui en utilisent un sur une carte mère MSI ou en particulier un Asus X670 doivent mettre à jour le dernier BIOS dès que possible. Les utilisateurs de modèles d’autres sociétés telles que Gigabyte ou ASRock doivent également vérifier que les mises à jour du BIOS sont sécurisées.

La mise à jour de MSI introduit de nouvelles restrictions sur les contrôles de tension pour l’overclocking des processeurs concernés. Désormais, les utilisateurs ne peuvent que réduire la tension et ne peuvent plus régler directement la tension ou la fréquence.

La société met en garde contre le réglage manuel de la tension et de la fréquence, car les processeurs 7000X3D ne prennent pas officiellement en charge cette fonctionnalité. Au lieu de cela, MSI conseille d’utiliser l’overclocking Precision Boost Overdrive, optimisé par le mode Enhanced Boost du BIOS. La société fournit une liste des cartes mères concernées, qui comprend les modèles X670 et B650.

De même, Asus a publié cette semaine un BIOS bêta qui résout le problème en limitant la tension du SoC à 1,30 V ou moins. Les propriétaires d’Asus doivent immédiatement vérifier le modèle de leur carte mère sur le site Web de l’entreprise pour les mises à jour du BIOS et du firmware.

Le problème a été rendu public lorsque les utilisateurs de Reddit ont signalé que les processeurs Zen 4 comme le Ryzen 7 7800X3D souffraient de coussinets bombés et laissaient des marques de brûlure sur les sockets du processeur. L’utilisation de profils EXPO – actuellement non approuvés pour les 7000X3D, pourrait être le coupable, et certains disent de les éviter pour l’instant.

Finalement, AMD a répondu aux questions de points de vente comme Anandtech et Ars Technica, déclarant qu’ils enquêtaient sur le problème en coopération avec des partenaires constructeurs matériels. Le fabricant du processeur a décrit les rapports comme étant limités et a conseillé aux utilisateurs concernés de contacter le support client.

Pendant ce temps, un nouveau BIOS MSI pour les mêmes cartes mères concernées introduit une nouvelle fonctionnalité qui peut réduire de moitié les temps de démarrage initiaux avec une nouvelle fonctionnalité appelée Memory Context Restore. La mention de la fonctionnalité est apparue dans les rapports au cours des derniers mois sans trop d’attention jusqu’à ce que MSI la mette en lumière. Il ne semble pas testé de manière approfondie et son utilité dépend de la fréquence à laquelle les utilisateurs démarrent à froid leur PC.

