Mise à jour WhatsApp : tout le monde a besoin de cette nouvelle fonctionnalité de toute urgence

Dans ce monde d’avancées technologiques, qui n’a pas besoin de sécurité ? Tout le monde dans le monde a besoin d’une certaine forme de sécurité d’une manière ou d’une autre. Tant que vous utilisez un smartphone dans votre vie quotidienne, il est très important de faire de votre vie privée et de votre sécurité une priorité absolue. De nos jours, la plupart des pirates et des intrus ciblent principalement nos smartphones et ciblent généralement certaines applications.

WhatsApp est l’une des applications les plus courantes que vous pouvez trouver sur n’importe quel smartphone aujourd’hui. En fait, c’est l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde aujourd’hui. Il compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. En raison de sa popularité, elle est considérée comme l’une des applications les plus ciblées par les pirates et les cyberattaques.

WhatsApp, en revanche, est très conscient des multiples attaques quotidiennes de son application. Par conséquent, l’entreprise travaille 24 heures sur 24 pour rendre l’application aussi sécurisée que possible. La société a introduit plusieurs fonctionnalités de sécurité pour rendre l’application aussi sûre que possible à utiliser. Des fonctionnalités telles que le cryptage de bout en bout et l’authentification à deux facteurs ne sont que quelques-unes des fonctionnalités de sécurité de WhatsApp.

WhatsApp a introduit la fonctionnalité de verrouillage du chat

Avec la dernière fonctionnalité de sécurité, les utilisateurs auront un contrôle total sur la confidentialité de leurs discussions. WhatsApp appelle cette fonctionnalité « Chat Lock ». Avec cette fonctionnalité, vous pouvez verrouiller vos discussions comme vous le souhaitez. Ce qui indique que même si quelqu’un trouve son chemin dans votre WhatsApp, cela ne suffira toujours pas pour obtenir des informations de chat sensibles.

La fonctionnalité vous permet de verrouiller des discussions individuelles dans votre WhatsApp. Cela indique que vous pouvez décider de verrouiller tous les chats contenant des informations privées ou sensibles les uns après les autres. Pour activer cette fonctionnalité sur n’importe quel chat, ouvrez simplement les informations de chat de ce chat particulier. Si la fonctionnalité est disponible, vous devriez la voir ajoutée à la liste dans les informations de chat. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton bascule pour l’activer.

Après avoir activé la fonctionnalité sur n’importe quel chat, elle s’affichera dans la liste de chat en tant que nouvelle section. Pour pouvoir ouvrir cette section, vous devez le faire en scannant votre empreinte digitale. Il est donc impossible pour un tiers d’accéder à ces chats. De plus, tous les fichiers multimédias des chats verrouillés y restent. Les images, vidéos et autres fichiers dans les chats verrouillés ne sont pas stockés dans la mémoire de votre téléphone.

Lorsqu’un tiers ne parvient pas à saisir le mot de passe ou à utiliser l’empreinte digitale pour ouvrir des chats verrouillés, la seule façon d’ouvrir ce chat est que le système l’efface. Cela permet de s’assurer qu’il n’y a aucun moyen d’accéder aux chats verrouillés sans que les utilisateurs ne s’en préoccupent.

Disponibilité de la fonctionnalité WhatsApp Chat Lock

Actuellement, certains bêta-testeurs chanceux sur Android disposent déjà de cette fonctionnalité. D’autres bêta-testeurs y accéderont dans les semaines à venir. Assurez-vous toujours que votre WhatsApp est à jour afin d’obtenir la nouvelle fonctionnalité une fois qu’elle sera disponible.

