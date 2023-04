Telegram ajoute des dossiers de discussion partageables et des fonds d’écran personnalisés avec sa dernière mise à jour

La plate-forme de messagerie populaire Telegram ajoute à nouveau plusieurs nouvelles fonctionnalités à son application avec sa dernière mise à jour. L’application propose désormais des dossiers de discussion partageables, des fonds d’écran personnalisés et d’autres nouvelles fonctionnalités et améliorations. Continuez à lire pendant que nous détaillons tout ce qui est nouveau dans la dernière mise à jour de Telegram.

Comme annoncé par Telegram dans un article de blog, Shareable Chat Folders est une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de partager facilement une liste de groupes et de chaînes avec d’autres utilisateurs de Telegram. D’un simple toucher, ces utilisateurs pourront rejoindre tous ces groupes et canaux. Vous pouvez personnaliser la liste si vous le souhaitez et même créer différents liens d’invitation.

« Lors de la création d’un lien, sélectionnez les chats que vous souhaitez inclure et donnez-lui un nom unique, comme Stagiaires ou Managers », explique Telegram. « Si vous ajoutez plus de chats à votre dossier et mettez à jour son lien, les membres verront une suggestion pour rejoindre les nouveaux chats », indique l’article.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Telegram est les fonds d’écran personnalisés. Telegram est connu pour offrir de nombreuses options de personnalisation, et la plate-forme va maintenant plus loin avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de définir un thème différent pour chaque chat. L’autre personne sera avertie et pourra définir le même thème de son côté si elle le souhaite.

Mais ce n’est pas tout. La dernière mise à jour de Telegram améliore également le fonctionnement des bots. Désormais, ces bots sont accessibles via n’importe quel chat via un lien direct ou en mentionnant le nom d’utilisateur du bot. Les robots prennent également en charge les fonctionnalités de collaboration et multijoueur pour les membres d’un chat de groupe.

Selon Telegram, le défilement de la galerie de photos est désormais plus rapide et il existe d’autres ajustements d’interface dans l’application. Plus tôt cette année, Telegram a introduit un nouveau mode d’économie d’énergie qui permet à l’application de consommer moins d’énergie, ce qui est idéal pour les smartphones et les ordinateurs portables.

Telegram est gratuit et disponible sur l’App Store. L’application nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 11 ou une version ultérieure.

