Le régulateur britannique de la concurrence bloque l’acquisition d’Activision par Microsoft

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars pourrait être menacée après que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) ait bloqué le socket de contrôle, craignant qu’elle ne modifie l’industrie du jeu vidéo, entraînant une innovation réduite et moins de choix pour les joueurs.

Après une enquête de plusieurs mois sur la tentative de Microsoft de réaliser la plus grande acquisition de jeux vidéo de l’histoire, la CMA a déclaré aujourd’hui : « La décision finale d’empêcher l’accord intervient après que la solution proposée par Microsoft n’a pas réussi à répondre efficacement aux préoccupations du secteur des jeux en nuage ». qui ont été décrites dans les conclusions provisoires du chien de garde en février.

L’AMC a ouvert pour la première fois une enquête sur l’accord avec Microsoft en juillet de l’année dernière. L’agence a déplacé l’enquête vers la phase 2 plus approfondie en novembre. Il s’est prononcé contre l’achat proposé en février, parvenant à la conclusion provisoire que l’acquisition pourrait nuire aux joueurs britanniques.

Nous avons empêché @Microsoft de l’achat @Activision par crainte que l’accord nuirait à la concurrence dans le #CloudGaming marché, conduisant à moins d’innovation et de choix pour le Royaume-Uni #joueurs. âÂÂï¸Âhttps://t.co/SdXt1rYAkZ pic.twitter.com/prWcDI7Evt – Autorité de la concurrence et des marchés (@CMAgovUK) 26 avril 2023

Mais l’AMC a semblé changer de position en mars. Il a déclaré qu’une « quantité importante de nouvelles preuves » avait été reçue en réponse au rapport du mois précédent, ce qui l’avait amené à mettre à jour les conclusions provisoires. La nouvelle décision était que l’opération n’entraînerait pas une diminution substantielle de la concurrence en ce qui concerne les jeux sur console au Royaume-Uni.

Mais il semble que le point de friction pour la CMA soit le marché du cloud gaming, dont Microsoft détient déjà 60 à 70 % des parts.

« L’accord renforcerait l’avantage de Microsoft sur le marché en lui donnant le contrôle d’importants contenus de jeu tels que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft », a écrit le CMA. « Les preuves dont dispose la CMA indiquent qu’en l’absence de fusion, Activision commencerait à fournir des jeux via des plates-formes cloud dans un avenir prévisible. »

La CMA a déclaré que Microsoft avait avancé un certain nombre de propositions pour répondre aux préoccupations de l’agence, mais qu’elles contenaient plusieurs lacunes, notamment une couverture insuffisante des différents modèles commerciaux de services de jeux en nuage ; ne pas être suffisamment ouvert aux fournisseurs qui souhaiteraient proposer des versions de jeux sur d’autres systèmes d’exploitation pour PC que Windows ; et standardiser les termes et conditions auxquels les jeux sont disponibles, « au lieu qu’ils soient déterminés par le dynamisme et la créativité de la concurrence sur le marché, comme on pourrait s’y attendre en l’absence de fusion ».

Microsoft et Activision ont fustigé la décision de la CMA et ont déclaré qu’ils avaient l’intention de faire appel. « Le rapport de la CMA contredit les ambitions du Royaume-Uni de devenir un pays attractif pour créer des entreprises technologiques », a déclaré un porte-parole d’Activision (via la BBC). « Nous travaillerons agressivement avec Microsoft pour inverser cela en appel », ont-ils ajouté.

Le vice-président et président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la société restait attachée à l’acquisition.

« La décision de la CMA rejette une voie pragmatique pour résoudre les problèmes de concurrence et décourage l’innovation technologique et l’investissement au Royaume-Uni », a-t-il déclaré. « Cette décision semble refléter une compréhension erronée de ce marché et du fonctionnement réel de la technologie cloud concernée. »

Alors que Microsoft et Activision feront sans aucun doute vigoureusement appel de la décision, leur plus grande préoccupation pourrait être que l’UE et la FTC fassent de même. Si l’accord échoue, il sera intéressant de voir comment l’accord de 10 ans de Nvidia avec Microsoft pour apporter les titres Xbox et Activision à Game Pass est affecté.



