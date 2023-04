L’événement Samsung Galaxy Unpacked peut arriver plus tôt que prévu, quelle en est la raison?

La plupart des fabricants de smartphones organisent leurs propres événements chaque année. Les entreprises organisent généralement ces événements pour lancer certains des plus grands appareils phares de l’année. Une entreprise comme Apple organise généralement son événement en septembre de chaque année, tandis que Samsung organise son événement un mois plus tôt. En fait, Samsung organise généralement deux événements par an, en février et le deuxième en août. Comme prévu, le deuxième événement Samsung Galaxy déballé est censé avoir lieu en août de cette année. Cependant, un nouveau rapport suggère une petite tournure d’événement. Il semble que la société de technologie sud-coréenne va plutôt déplacer le deuxième événement un peu plus près que d’habitude.

Le deuxième événement Unpacked de l’année dernière a eu lieu le 10 août, où Samsung a lancé des produits phares. La société a lancé le Galaxy Z Fold 4 et son homologue à clapet, le Z Flip 4. La société a également lancé des produits portables comme la série Galaxy Watch 5 et les Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Unpacked pourrait tenir en juillet de cette année

Pour le grand événement de cette année, un nouveau rapport de Sammobile indique que Samsung pourrait plutôt organiser l’événement en juillet plutôt qu’au mois d’août habituel. Le rapport a catégoriquement déclaré que Samsung pourrait choisir d’organiser l’événement entre le 25 juillet et le 27 juillet. Si Samsung confirme officiellement cette date, cela signifiera que l’événement Unpacked se tiendra deux semaines plus tôt que d’habitude. Il n’y a pas encore de raison tangible derrière le changement de date. Mais cela montre seulement que Samsung ne peut pas attendre aussi longtemps pour montrer au monde sur quoi il travaille.

En parlant de ce à quoi s’attendre, tout semble assez évident si l’on revient sur les événements précédents. Les rumeurs disent que Samsung pourrait lancer les prochains pliables qui sont le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5. Il convient de noter que nous pourrions également voir un nouveau portable qui devrait être le Galaxy Watch 6.

Le Galaxy Fold 5 à l’événement Unpacked

Cette année, nous attendons l’annonce d’un nouvel appareil pliable Samsung. Samsung introduira certainement de nouvelles mises à jour dans les pliables de cette année. Les rumeurs suggèrent que le Galaxy Z Fold 5 viendra avec une nouvelle charnière et un poids plus léger. Même s’il ressemblera au Fold 4, le Z Fold 5 peut également être un peu plus plat en épaisseur. D’autres domaines qui peuvent voir des mises à niveau notables incluent la caméra et bien sûr le processeur. Certains rapports indiquent également que les nouveaux pliables de Samsung comporteront la dernière interface utilisateur One, ce qui est assez évident.

Le Galaxy Z Flip 5

Pour le Galaxy Z Flip 5, nous n’avons pas encore eu de contact notable avec des rumeurs concernant ses spécifications. Cependant, il y a une rumeur concernant l’affichage externe. Selon la rumeur, l’appareil affichera un écran externe plus grand que son prédécesseur. D’autres rumeurs disent qu’il y aura un deuxième écran externe. Cet écran affichera la date et l’heure ainsi que certaines icônes.

De plus, la Galaxy Watch 6 peut être lancée avec un écran plus grand que la Watch 5 et un processeur plus rapide. En dehors de ces deux mises à niveau, nous n’avons pas encore découvert d’autres fonctionnalités que la nouvelle Galaxy Watch a à offrir.

L’événement Galaxy Unpacked est encore dans quelques mois. Ainsi, beaucoup de choses peuvent devenir plus claires en ce qui concerne la date de lancement et d’autres détails à mesure que l’événement se rapproche. Veuillez rester à l’écoute car nous dévoilerons tous les autres détails qui sortiront avant l’événement principal.

