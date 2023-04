Apple sera soumis à la loi sur les services numériques, affecte les recommandations et les publicités de l’App Store

L’Union européenne a maintenant confirmé qu’Apple est l’un des 19 géants de la technologie à être soumis à la loi sur les services numériques. Plus précisément, la législation sur la sécurité et la transparence en ligne s’appliquera à l’App Store.

Apple a quatre mois pour se conformer, ce qui nécessitera probablement des modifications des recommandations et des publicités de l’App Store – bien qu’il semble que les applications iPhone préinstallées ne seront pas affectées…

La loi sur les services numériques (DSA)

Les entreprises de médias sociaux sont la cible principale de l’AVD. La législation vise à obliger les entreprises à bloquer plus rapidement les contenus illégaux, tels que les contenus pédopornographiques (CSAM).

Une exigence secondaire s’applique à un plus large éventail d’entreprises technologiques – à savoir, une plus grande transparence autour des recommandations et des publicités.

Les utilisateurs recevront des informations claires sur les raisons pour lesquelles certaines informations leur sont recommandées et auront le droit de se retirer des systèmes de recommandation basés sur le profilage. Les plateformes doivent étiqueter toutes les publicités et informer les utilisateurs de qui en fait la promotion.

C’est cette exigence qui affectera Apple, car il n’existe actuellement aucun moyen de comprendre les recommandations d’applications dans l’App Store, et les publicités payantes ne sont pas clairement identifiées comme telles.

Recommandations et publicités de l’App Store

Lorsque vous visitez l’App Store, l’onglet Aujourd’hui vous présente une série d’applications recommandées, sans aucun moyen de savoir sur quelle base elles ont été choisies. Vous pouvez voir des exemples dans les captures d’écran ci-dessus.

Certaines d’entre elles seront des choses que les conservateurs d’applications d’Apple ont choisies comme étant intéressantes ; d’autres seront adaptés à votre propre profil ; d’autres ont payé pour être mis en évidence par Apple. Actuellement, il n’y a aucun moyen de savoir qui est qui.

Le DSA obligera Apple à être beaucoup plus transparent à ce sujet, du moins dans les App Stores des pays de l’Union européenne. Si un développeur a payé pour une publicité, par exemple, la promotion de l’App Store doit être clairement identifiée comme une publicité et les utilisateurs doivent pouvoir voir quelle entreprise l’a payée.

De plus, pour les recommandations d’applications personnalisées, les utilisateurs doivent pouvoir en voir la base (par exemple, que vous avez téléchargé d’autres applications de photographie) et être libres de refuser l’utilisation de leurs données personnelles pour générer des recommandations.

Cette dernière exigence soumettrait effectivement Apple aux règles de transparence du suivi des applications qu’elle applique aux développeurs tiers. Actuellement, il y a des plaintes selon lesquelles Apple est en mesure d’utiliser des données personnelles sans demander l’autorisation de l’utilisateur, ce qui lui donne un avantage injuste sur les autres développeurs.

On dirait que cela n’affecte pas les applications iPhone préinstallées

À un moment donné, une première version de la DSA a également suggéré que les géants de la technologie ne devraient pas être autorisés à préinstaller leurs propres applications lorsqu’ils vendent un smartphone aux consommateurs.

Cependant, je ne trouve aucun signe de cela dans une recherche rapide du texte final, il semble donc qu’Apple soit en sécurité ici.

La liste complète des entreprises soumises au DSA

La Commission européenne a déclaré que la DSA s’appliquerait à deux grands moteurs de recherche – Google et Bing – ainsi qu’à 17 entreprises qu’elle désigne comme Very Large Online Platforms (VLOP) :

AlibabaAliExpress

Boutique Amazon

Apple AppStore

Booking.com

Facebook

jeu de Google

Google Maps

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipédia

Youtube

Zalando

Toutes les entreprises cotées ont jusqu’à fin août pour apporter les modifications nécessaires à leur mise en conformité.

Apple peut se conformer uniquement dans les pays de l’UE

En ce qui concerne la législation européenne sur la protection de la vie privée, le RGPD, Apple a pris la décision de se conformer à ses exigences à l’échelle mondiale, et pas seulement dans les pays de l’UE. De cette façon, tous les clients Apple du monde entier bénéficient des mêmes protections accrues en matière de confidentialité.

Cependant, en ce qui concerne le chargement latéral – une autre exigence légale à venir dans l’UE – Apple devrait limiter la nouvelle liberté aux seuls pays européens, en continuant de la bloquer aux États-Unis et ailleurs.

Apple pourrait aller dans les deux sens sur le DSA, donc pour l’instant nous devrons attendre et voir si les clients américains bénéficieront des mêmes protections et choix.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :