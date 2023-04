Repérez le chien robot peut maintenant parler, grâce à l’intégration de ChatGPT

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans ce qui pourrait être quelque chose de très mignon et utile ou encore une autre étape inévitable vers une dystopie de style Black Mirror, quelqu’un a intégré ChatGPT dans Spot the robot dog de Boston Dynamics, permettant à la machine de parler aux utilisateurs.

La fusion de l’IA générative et du quadrupède robotique est l’œuvre de Santiago, un ingénieur qui, selon sa biographie sur Twitter, construit des systèmes d’apprentissage automatique. Il a tweeté une vidéo montrant comment et pourquoi ChatGPT a été intégré à Spot.

En utilisant la synthèse vocale de Google, les utilisateurs peuvent interroger Spot sur les missions passées et futures, auxquelles il peut répondre en temps réel. Santiago écrit que ChatGPT interprète la question, analyse les fichiers et formule une réponse. Le processus nécessite l’ajout de termes spécifiques au dictionnaire de Spot afin qu’il renvoie les bonnes informations.

Nous avons intégré ChatGPT à nos robots. Nous nous sommes beaucoup amusés à construire ça ! Lire la suite pour les détails: pic.twitter.com/DRC2AOF0eU –Santiago (@svpino) 25 avril 2023

La vidéo montre Spot répondant à des questions sur le niveau de sa batterie et le nombre d’inspections lors de sa prochaine mission. Il donne également une ventilation de sa dernière tâche.

Santiago a déclaré que la raison de l’intégration était que les robots exécutaient des missions automatisées tous les jours, chacun utilisant des fichiers de configuration difficiles à comprendre et longs de plusieurs kilomètres que seuls les techniciens peuvent comprendre. De plus, les robots capturent beaucoup de données à la fin de chaque mission, et il n’y a pas de moyen facile de tout interroger à la demande. C’est là que ChatGPT entre en jeu, simplifiant l’ensemble du processus.

Spot est également capable de hocher la tête ou de secouer la tête pour signifier une réponse à une question oui ou non, ce qui est nettement plus proche du côté mignon que du côté dystopique.

Intégrer ChatGPT dans des robots va toujours énerver certaines personnes – l’image mentale d’un futur Spot expliquant pourquoi il doit tuer tous les humains est obsédante – mais son implémentation actuelle est simplement d’aider ceux qui travaillent avec la machine. Peut-être que la police de New York, qui a récemment salué le retour du Digidog basé sur Spot, pourrait être intéressée par une telle combinaison : RoboSpot ?

Dans d’autres nouvelles récentes de ChatGPT, des recherches montrent que le créateur OpenAI dépense jusqu’à 694 444 $ par jour juste pour faire fonctionner le chatbot.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :