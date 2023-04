Ce sont les iPhones les plus populaires à ce jour en 2023, révèle une étude

Suite à quelques rapports examinant l’importance des iPhones pour les utilisateurs par âge, le CIRP a publié ce matin sa dernière étude. Le rapport révèle quels modèles d’iPhone sont les plus populaires aux États-Unis pour le premier trimestre 2023 et dans quelle mesure la gamme d’iPhone 14 se vend.

Le CIRP a publié son enquête Q1 US demandant aux consommateurs quel nouvel iPhone ils ont choisi. Notamment, la période de janvier à mars n’est que le deuxième trimestre complet qui a inclus la disponibilité de la gamme iPhone 14 d’Apple. Comme le souligne CIRP, « Ces chiffres sont si importants pour comprendre les performances d’Apple que nous les réexaminons chaque trimestre. »

iPhones les plus populaires pour le premier trimestre 2023

L’iPhone 14 Pro et le Pro Max ont été les modèles les plus achetés, avec respectivement 22 et 24 % du total. L’iPhone 14 était le troisième plus populaire avec 19% du total.

La part de l’iPhone 14 Pro est passée de 15 % au quatrième trimestre 2022 à 22 % au premier trimestre, devenant plus populaire que l’iPhone 14, plus abordable.

Alors que l’iPhone 14 Pro Max est resté le plus vendu de tous les modèles, sa part a diminué de 4 %, passant de 28 % au quatrième trimestre 2022 à 24 % au premier trimestre.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max représentaient 46% du total des achats d’iPhone aux États-Unis dans l’enquête américaine. Ajoutez les iPhone 14 et 14 Plus, et les derniers modèles d’iPhone représentaient 75 % du total.

Le CIRP souligne que la part des trois quarts de la gamme iPhone 14 est une augmentation par rapport aux 71 % que la gamme iPhone 13 a recueillis il y a un an. De manière impressionnante, cela indique que les modèles les plus chers d’Apple s’emparent d’une plus grande part des ventes qu’auparavant.

En conclusion, le CIRP note que les ventes de modèles haut de gamme d’Apple se traduisent fortement par des marges bénéficiaires d’Apple plus élevées. Et il semble y avoir une tendance selon laquelle « la plupart des clients passent des iPhones précédents aux modèles haut de gamme, tandis qu’Apple capture les switchs d’Android et les premiers acheteurs avec des modèles plus anciens et moins coûteux ».

