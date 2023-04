Elon Musk a accidentellement révélé son compte secret

Une chasse est lancée sur les réseaux sociaux pour connaître le profil parmi les fans, le plus crédible semble être Elon Test qui publie des tweets en phase avec les intérêts du PDG et a son humour bien à lui.

Random9, le vengeur. Parmi les nombreuses légendes qui entourent l’histoire d’Elon Musk, une concerne le début de l’histoire de SpaceX. Lorsque les employés étaient encore assez peu nombreux pour être entassés dans un seul hangar, parfois vers la fin de la journée, Musk donnait l’ordre de tout fermer. Fini les simulations sur de nouveaux ergols ou les tests pour vérifier l’étanchéité des moteurs. Les PC de l’entreprise ont été utilisés dans les tournois Quake III Arena ou Counter Strike, où Elon Musk a fauché ses employés avec le compte Random9. Maintenant, il s’avère que ce n’était pas sa seule identité numérique.

Elon Musk est la personne la plus suivie sur Twitter. Elle compte 136,7 millions d’abonnés et deux badges : le chèque bleu classique et une autre médaille de bravoure qui fait directement référence au compte de l’entreprise. Ces derniers jours, cependant, a publié un écran. Il voulait juste utiliser l’image à des fins de démonstration, pour montrer comment les abonnements Twitter fonctionnaient réellement. Mais dans l’image apparemment anodine, il y avait un détail, la photo d’un enfant tenant une réplique du vaisseau spatial Starship : l’image de son profil secret sur Twitter.

La chasse au profil secret

Ce lundi 24 avril, Elon Musk a partagé une capture d’écran sur Twitter pour montrer la fonction d’abonnement, celle qui permet aux créateurs de la plateforme de cacher certains posts derrière un paywall. Les utilisateurs doivent payer pour le voir et donc l’option a été présentée comme un moyen de monétiser le contenu sur le réseau social. Mais au-delà de l’annonce, la photo de profil alternative n’a pas échappé aux utilisateurs les plus attentifs. DogeDesigner, l’un des fans de Musk, a été parmi les premiers à remarquer le compte et a tweeté que Musk avait un profil secret. La réponse est venue peu de temps après de Musk lui-même qui a écrit sous le tweet : « Tu ne devinerais jamais que c’est moi ! ».

Ainsi a commencé une chasse au profil secret sur Twitter, le seul indice entre les mains des utilisateurs était l’image de l’enfant avec la fusée SpaceX gris métallisé à la main. Selon un groupe d’utilisateurs, le profil secret pourrait être « Elon Test », le nom officiel de l’utilisateur est @ErmnMusk, et a la même image que celle apparaissant sur la capture d’écran. Non seulement cela, les contenus partagés par le profil sont inhérents aux enjeux les plus proches du cœur du PDG de Twitter, des crypto-monnaies à Teslas. Elon Test répond également aux tweets de Musk. Même l’ironie est similaire à celle du PDG, il plaisante en disant qu’il est trop jeune pour aller à la discothèque, et dans un autre il écrit : « J’aurai enfin 3 ans le 4 mai », ce qui correspond précisément à la date de X Æ A naissance -XII, le fils de Musk avec le chanteur Grimes.

Les commentaires limites sur le sexe et les femmes ne manquent pas non plus. Dans un message de réponse à l’entrepreneur Michael Saylor, il a demandé s’il aimait les « filles japonaises », et un autre tweet sexualisant l’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison, il a écrit : « Je ???? bibliothécaires ». D’autres indices sont les personnes suivies. Il y a Stephen King, l’auteur avec qui Musk s’est souvent disputé sur Twitter Blue, lui en a également donné un, l’ancien président Donald Trump, le capital-risqueur Marc Andreessen, son ami, et Christopher Stanley, un ancien employé de SpaceX qui travaille maintenant comme directeur de Twitter. de l’ingénierie de la sécurité. En une poignée d’heures le profil a accumulé des followers, ils sont 29 100. Mais en réalité, outre les similitudes, il n’y a aucune preuve ou déclaration concrète liant le profil à Elon Musk.

