Préparez-vous pour le Xiaomi MIX 5: l’image en direct révèle un design époustouflant

Le Xiaomi Mix 5 avait complètement disparu des radars du monde de la tech, les dernières rumeurs remontant à novembre 2021 alors que la gamme Xiaomi 12 n’était même pas officielle. Cependant, un an et demi plus tard, Digital Chat Station ramène le sujet de manière inattendue. L’initié chinois a posté sur Weibo une photo de ce qui semble être un Xiaomi Mix 5. Avec l’écran d’information entièrement visible.

La conception carrée de Xiaomi MIX 5, la caméra sous-écran et les principales spécifications révélées dans une image en direct

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails, MIUI (version 14) affiche toujours les informations cruciales. Il s’avère que Xiaomi avait mis de côté le projet Mix 5. Mais il a gardé le matériel « frais » avec le Qualcomm Snapdragon 8 de deuxième génération. Le même que l’on trouve dans la gamme Xiaomi 13 (et dans la gamme supérieure Android 2023).

Au départ, en comparant les spécifications d’affichage à l’écran avec celles de la fiche technique du Xiaomi 13 Pro, des doutes sont apparus. Mais un rapide coup d’œil à la forme et à la définition de l’image du smartphone révèle que le Xiaomi 13 Pro a un écran bien incurvé sur les bords, alors que le Xiaomi Mix 5 sur la photo a un écran plat et un profil carré.

Il n’y a pas d’autres informations disponibles pour le moment. Si les rumeurs sont vraies et que le projet Mix 5 est toujours en cours, il fera à nouveau la une des journaux. Les prétendues spécifications techniques du Xiaomi Mix 5 sont impressionnantes. Il aurait un écran OLED de 6,73 pouces avec une résolution de 3 200 x 1 440 pixels. En plus d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (avec possibilité d’autres versions). Et il exécute MIUI 14 UI et une batterie de 4 820 mAh.

Pour conclure, le retour du Xiaomi Mix 5 est une nouvelle passionnante pour les passionnés de technologie qui attendent avec impatience sa sortie. La rumeur suggère que le projet est toujours en cours et que le matériel de l’appareil est toujours impressionnant. S’il peut y avoir quelques doutes sur les spécifications techniques, la perspective d’un nouveau Xiaomi Mix sur le marché est alléchante. Nous devrons attendre et voir si Xiaomi confirme ou dément les rumeurs. Pour l’instant, les amateurs de technologie ne peuvent qu’espérer le retour du Mix 5.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine