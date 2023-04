La production de puces TSMC 3nm ne peut pas suivre la demande d’Apple

La production de puces TSMC 3 nm est bien avancée, le dernier processus devant être utilisé à la fois pour la puce A17 de l’iPhone 15 Pro et le M3 destiné aux futurs Mac. Cependant, la société a déclaré aux analystes qu’elle n’était pas encore en mesure de répondre à la demande des clients.

Le fabricant de puces d’Apple a également déclaré que les taux de rendement (le pourcentage de puces qui réussissent les tests de contrôle de qualité) ne sont pas encore assez bons pour facturer le fabricant d’iPhone pour chaque plaquette produite…

Arrière-plan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) est depuis de nombreuses années le leader mondial des processus de plus en plus petits, c’est-à-dire l’installation de plus en plus de transistors dans un espace donné. Plus la disposition des transistors est dense, plus une puce peut être puissante pour une taille donnée.

Le dernier processus proposé par TSMC est de trois nanomètres (3 nm), que la société appelle N3. Samsung a généralement un à deux ans de retard sur TSMC en termes de taille de processus, tandis qu’Intel est à de nombreuses années de 3 nm.

Le processus 3 nm de TSMC devrait être utilisé pour la puce A17 d’Apple, destinée aux deux modèles d’iPhone 15 Pro, tandis que les modèles non professionnels utiliseront l’ancienne puce A16. Nous nous attendons également à voir le même processus 3 nm utilisé pour la puce M3 dans les futurs Mac.

La production de puces TSMC 3nm ne peut pas suivre

Le PDG du fabricant de puces, CC Wei, a déclaré aux analystes que la société ne pouvait pas encore répondre à la «demande des clients» – presque certainement une référence à Apple. Rapports d’EE Times :

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) s’efforce de répondre à la demande du principal client Apple pour les puces 3 nm. Les problèmes d’outils et de rendement de l’entreprise ont entravé la montée en puissance de la production en volume avec une technologie de pointe, selon les analystes interrogés par EE Times […] « Notre technologie 3 nm est la première dans l’industrie des semi-conducteurs à être produite à haut volume avec un bon rendement », a déclaré CC Wei, PDG de TSMC, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Comme la demande de nos clients pour N3 dépasse notre capacité de fourniture, nous prévoyons que N3 sera pleinement utilisé en 2023, pris en charge par les applications HPC et pour smartphone. »

Je ne peux pas encore facturer Apple pour chaque tranche

Les puces sont produites en tranches, comprenant des centaines de puces individuelles. Apple paie normalement à TSMC un prix convenu par tranche, mais comme seulement un peu plus de la moitié des puces de chaque tranche sont utilisables à ce stade de la production, le fabricant d’iPhone paie actuellement pour chaque puce utilisable.

Apple paiera TSMC pour les bonnes matrices connues plutôt que pour les prix des plaquettes standard, au moins pour les trois à quatre premiers trimestres de la rampe N3 alors que les rendements grimpent à environ 70%, a déclaré Brett Simpson, analyste principal chez Arete Research, dans un rapport fourni à EE Times. « Nous pensons que TSMC passera à une tarification normale basée sur des plaquettes sur N3 avec Apple au cours du premier semestre 2024, à des prix de vente moyens d’environ 16 à 17 000 dollars », a déclaré Simpson. « À l’heure actuelle, nous pensons que les rendements N3 chez TSMC pour les processeurs A17 et M3 sont d’environ 55 %, et TSMC prévoit d’augmenter les rendements d’environ 5 points et plus chaque trimestre. »

Bien qu’un rendement de 55 % semble très faible, le rapport indique que cela est typique à une époque où TSMC perfectionne encore la production de masse d’un nouveau procédé.

2nm attendu d’ici 2025

La prochaine étape majeure sera les puces de 2 nm, et celles-ci devraient commencer la production en 2025. L’iPhone 17 sera probablement l’un des premiers appareils à utiliser ce processus à venir.

