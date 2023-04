Voyez si votre téléphone obtiendra MIUI 15 et Android 14 avec cet outil

Xiaomi n’est pas très connu lorsqu’il s’agit de prendre en charge ses appareils à long terme. Cependant, le fabricant chinois de téléphones a récemment étendu la prise en charge logicielle de certains de ses appareils populaires. Cela a permis à de nombreux téléphones d’obtenir le MIUI 14. Mais qu’en est-il du MIUI 15 basé sur Android 14 ou Android 14 en général ?

Quels anciens appareils recevront cette mise à jour du système d’exploitation ? Eh bien, compte tenu du fait que Xiaomi vient de commencer à déployer MIUI 14, il est trop tôt pour dire quels téléphones recevront la mise à jour MIUI 15. Cependant, il existe un outil qui peut estimer les chances que votre appareil reçoive la prochaine mise à jour.

Comment vérifier si votre téléphone recevra le MIUI 15 ou Android 14

À en juger par la tendance précédente, de nombreux téléphones de moins de deux ans recevront presque certainement la mise à jour Android 14 et MIUI 15. Cela inclut de nombreux téléphones populaires tels que POCO F4, Redmi Note 10 Pro et Xiaomi Mi 11. Le problème commence essentiellement avec les téléphones qui ont trois ans ou plus.

Maintenant, même s’il n’y a pas d’informations officielles concernant la compatibilité MIUI 15, un outil peut vous aider. Il s’agit de « MIUI Downloader Pro », qui est disponible gratuitement sur Google Play Store. Il suffit de le télécharger et de l’ouvrir via votre téléphone Xiaomi. Directement sur l’écran d’accueil, vous verrez l’application afficher des informations sur la mise à jour.

Comme indiqué précédemment, les téléphones de trois ans ou plus peuvent ne pas recevoir la mise à jour Android 14. Cela dit, Xiaomi est susceptible de partager les premiers détails sur MIUI 15 et les téléphones qui recevront Android 14 dans les mois à venir. Donc, si vous voulez être sûr à 100% que votre téléphone recevra la mise à jour, vous devez attendre encore quelques mois.

