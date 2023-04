Bombe WhatsApp : le même compte fonctionne désormais sur plusieurs téléphones !

WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire au monde, a annoncé une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui ravira les utilisateurs. Désormais, pour la toute première fois, il sera possible d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones. Remplir l’une des fonctions les plus demandées jamais par les utilisateurs.

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité permettant d’utiliser un compte sur 4 smartphones

Bien que l’option ait été initialement entrevue il y a quelques semaines dans la version bêta d’Android, WhatsApp a maintenant confirmé l’implémentation mondiale de cette fonctionnalité, qui débutera aujourd’hui. Cependant, cela peut prendre quelques semaines avant que tous les utilisateurs n’y aient accès.

Alors, comment ça marche? Semblable à WhatsApp Web, vous pouvez connecter votre téléphone principal à un deuxième smartphone, tablette ou ordinateur. Chaque appareil peut être connecté indépendamment, toujours avec un cryptage de bout en bout sur tous les messages personnels, médias et appels.

Il est important de noter que vous ne pouvez pas avoir deux comptes WhatsApp différents sur le même téléphone. Cependant, vous pouvez utiliser le même compte pour envoyer des messages à partir de différents téléphones. Vous n’utilisez pas l’appareil principal pendant un certain temps ? Cela déconnectera votre compte de tous les appareils secondaires. La déconnexion se fait automatiquement.

La synchronisation gardera toujours vos chats à jour. Vous pouvez ainsi passer d’un téléphone à l’autre sans vous déconnecter de l’appareil précédent. Cela s’applique à WhatsApp Web/Desktop. Et vous pouvez connecter jusqu’à un maximum de quatre appareils différents avec le même compte qui lui est associé.

En plus de ce lancement majeur, WhatsApp changera également la façon dont votre compte principal se connecte aux appareils secondaires pour accélérer les choses. Vous n’aurez plus besoin de scanner un code QR. Vous pouvez entrer votre numéro de téléphone directement sur WhatsApp Web. Cela vous enverra un mot de passe à usage unique (OTP). Vous pouvez utiliser l’OTP pour connecter un appareil supplémentaire.

Cette nouvelle option sera d’abord disponible sur WhatsApp Web et plus tard sur d’autres appareils supplémentaires également. Avec cette mise à jour révolutionnaire, WhatsApp continue d’améliorer son expérience utilisateur et de répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs.

