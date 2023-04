Un bug dans Microsoft Edge compromet la confidentialité des utilisateurs en filtrant les URL vers Bing

Si vous utilisez Microsoft Edge comme navigateur Web, vous ne savez peut-être pas que vous partagez les pages que vous visitez avec Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Cela est dû à un bug dans la fonctionnalité de suivi des créateurs, qui est activée par défaut et envoie les URL de presque toutes les pages que vous parcourez à bingapis.com. Il s’agit d’un grave problème de confidentialité, car Microsoft peut suivre votre activité sur le Web sans votre permission ni votre connaissance.

Qu’est-ce que la fonctionnalité de suivi des créateurs d’Edge ?

Suivre les créateurs est une fonctionnalité de Microsoft Edge qui vous permet de suivre vos créateurs préférés sur YouTube et d’autres plateformes Web, et de recevoir des notifications lorsqu’ils publient de nouveaux contenus. L’idée est que Microsoft Edge détectera quand vous êtes sur la page d’un créateur suivi et vous offrira la possibilité de le faire.

Cependant, cette fonctionnalité ne fonctionne pas bien, selon l’utilisateur de Reddit hackermchackface et l’ingénieur logiciel Rafael Rivera, qui a recherché le bug pour The Verge. Au lieu d’envoyer uniquement les URL des pages de créateurs pouvant être suivies, Microsoft Edge envoie presque toutes les URL que vous visitez à Bing. Cela inclut les pages qui n’ont rien à voir avec les créateurs, comme Pornhub, où les URL sont bloquées par un filtre principal.

Microsoft a reconnu le bug et a déclaré qu’il enquêtait sur les rapports et qu’il prendrait les mesures nécessaires pour le corriger. En attendant, les utilisateurs de Microsoft Edge peuvent protéger leur vie privée en désactivant la fonction de suivi des créateurs.

Comment désactiver la fonction de suivre les créateurs ?

La désactivation des créateurs suivants dans Microsoft Edge est très simple et empêchera les URL d’être envoyées au site Web de l’API Bing. Vous n’avez qu’à suivre ces étapes :

Cliquez sur l’icône (…) et sélectionnez Paramètres.

Choisissez l’onglet Confidentialité, recherche et services.

Faites défiler jusqu’à Services.

Désactivez le Switch à côté de Afficher les suggestions pour suivre les créateurs dans Microsoft Edge.

Ainsi, vous pouvez naviguer sur le Web sans partager les pages que vous visitez avec Bing. Nous espérons que Microsoft corrigera bientôt ce bug de confidentialité et améliorera la transparence et le contrôle des données collectées par votre navigateur.

