Microsoft annonce un chiffre d’affaires de 52,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 avec le cloud comme protagoniste

Microsoft a annoncé les résultats financiers du troisième trimestre de son exercice 2023, qui s’est terminé le 31 mars. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 52,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 22,4 milliards de dollars, en hausse de 10 %, et le bénéfice net à 18,3 milliards de dollars, en hausse de 9 %. Le bénéfice dilué par action était de 2,45 $, en hausse de 10 %.

Le cloud continue d’être le moteur de la croissance de Microsoft

Le principal moteur de croissance de Microsoft reste son activité de cloud intelligent. Cela englobe vos services Azure, Office 365, Dynamics 365 et LinkedIn. Cette division a généré des revenus records, 17% de plus qu’il y a un an. Dans ce segment, les revenus d’Azure ont augmenté de 27 %, tandis que Microsoft 365 Commercial a augmenté de 14 %. Enfin, les revenus de LinkedIn progressent de 8 %, avec une hausse des revenus publicitaires.

L’effondrement des PC le point négatif dans les comptes

Le marché des PC a connu un trimestre particulièrement mauvais, IDC et Canalys faisant état d’une baisse des ventes de PC et d’ordinateurs portables d’environ 30 % d’une année sur l’autre. Les malheurs du marché des PC ont également affecté les revenus des appareils de Microsoft, qui incluent HoloLens et les accessoires PC plutôt que les seuls revenus de Surface. Le chiffre d’affaires des appareils est en baisse de 30% au troisième trimestre.

Malgré la baisse des revenus, « la demande de PC a été un peu meilleure que prévu », a déclaré la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats aujourd’hui. La demande était plus élevée que prévu dans le secteur commercial, a ajouté Hood. Microsoft s’attend désormais à un trimestre similaire au quatrième trimestre de l’exercice 2023, au cours duquel « Windows et les appareils OEM devraient être en baisse d’environ 20 points », a déclaré Hood.

La Xbox ne décolle pas tout à fait non plus

Cependant, les revenus des appareils n’incluent pas les efforts de Microsoft sur Xbox. Ceux-ci se décomposent en revenus du matériel Xbox, qui sont en baisse de 30 % ce trimestre. Avec une légère augmentation de 3% des revenus du contenu et des services Xbox grâce à la croissance du Xbox Game Pass. Dans l’ensemble, les revenus des jeux sont en baisse de 4%.

Microsoft a vendu moins de consoles Xbox Series X|S au cours du trimestre de Noël qu’à des prix plus élevés au cours de la même période en 2022. Cette tendance s’est poursuivie au cours du dernier trimestre. Microsoft attribue la majeure partie de la baisse des revenus du matériel Xbox à « l’augmentation de l’offre de consoles » au cours du même trimestre de l’année dernière. Il semble que l’entreprise soit toujours aux prises avec des approvisionnements en matériel et peut-être une demande plus faible.

Il s’agit du trimestre le plus bas des revenus du matériel Xbox depuis que Microsoft a lancé ses consoles Xbox Series X|S en 2020. La baisse des revenus du matériel Xbox n’est pas particulièrement surprenante. L’équipe Xbox avait un 2022 vierge et cela l’empêchait de promouvoir les ventes.

Malgré la crise du matériel, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que « nous avons établi des records du troisième trimestre pour les utilisateurs actifs mensuels et les appareils actifs mensuels » sur Xbox. Microsoft a également atteint près d’un milliard de dollars de revenus d’abonnement. Microsoft s’attend à une croissance des revenus des jeux au cours de son prochain quatrième trimestre de l’exercice 2023 « dans les chiffres moyens à élevés », selon la directrice financière Amy Hood, ainsi qu’une « croissance à un chiffre des revenus du contenu et des services Xbox à faible chiffre » à moyenne », merci en partie au Xbox Game Pass et au contenu tiers.

Le bureau est toujours roi

Cependant, les revenus des produits Office, cloud et serveur ont compensé ceux de la Xbox, des appareils et de Windows. Les revenus des produits serveur et des services cloud ont augmenté de 17 % et Azure de 27 %. Microsoft affirme que cette croissance a été tirée par « une forte demande pour nos services grand public ».

Le nombre d’abonnés grand public à Microsoft 365 a augmenté de 12 % ce trimestre pour atteindre 65,4 millions d’abonnés. C’est aussi une augmentation par rapport aux 63,2 millions rapportés par Microsoft au dernier trimestre. Microsoft a lancé un nouvel abonnement de base à Microsoft 365 à 1,99 $ par mois plus tôt cette année, ce qui a certainement contribué à maintenir le nombre d’abonnés. Microsoft a également poussé la marque Microsoft 365 au-dessus de Microsoft Office, ce qui contribuera à renforcer la notoriété.

Les revenus des produits Office Business et des services cloud ont également augmenté de 13 % ce trimestre, avec une hausse de 14 % des revenus Office 365 Business. LinkedIn a également publié un « engagement record » ce trimestre, selon Microsoft. Les sessions ont augmenté de 15 % sur le réseau social et les revenus ont augmenté de 8 %.

Nadella a également révélé lors de l’appel aux résultats de Microsoft que Microsoft Teams comptait désormais 300 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 280 millions en janvier. Microsoft vient de publier son dernier client Teams, qui améliore l’utilisation et les performances de la mémoire, et prévoit de le déployer plus tard cette année.

