Les ampoules intelligentes Wiz commencent le déploiement de Matter, apportant enfin un support officiel à l’application Apple Home

En tant qu’option moins chère dans le domaine des ampoules intelligentes, les produits Wiz sont relativement populaires. Cependant, ils n’ont pas pris en charge HomeKit (uniquement les raccourcis Siri) et ont été une option moins qu’idéale pour les utilisateurs de l’écosystème Apple Home. Le support non officiel était auparavant rendu possible via Homebridge.

Cependant, cette semaine, Wiz déploie la prise en charge de Matter pour bon nombre de ses nouveaux modèles d’ampoules (via The Verge). Cela apporte pour la première fois la prise en charge officielle de ces accessoires à Apple Home.

Le subreddit Wiz contient plus de détails sur les modèles pris en charge. Le déploiement initial prend en charge environ 135 modèles, avec de nombreux autres lancements en mai.

Si vous avez déjà des ampoules Wiz compatibles, assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l’application Wiz sur l’App Store et que le micrologiciel de l’ampoule est à jour. Ensuite, dans l’application Wiz, accédez à Paramètres -> Intégrations -> Matter et suivez les étapes pour coupler l’ampoule.

Matter est une norme ouverte de maison intelligente prise en charge par Amazon Alexa, Google Home et Apple, permettant aux fabricants d’accessoires d’être compatibles avec une seule norme (plutôt que trois normes propriétaires distinctes) et de s’intégrer dans les écosystèmes de maison intelligente de tous les principaux fournisseurs.

Apple a été à la pointe de la prise en charge de Matter. En fait, les utilisateurs d’Apple peuvent ajouter des appareils Matter à l’application Home depuis iOS 16.

Matter n’offre pas vraiment de nouvelles capacités et fonctionnalités par rapport à HomeKit, cela indique simplement que beaucoup plus d’accessoires devraient (éventuellement, une fois qu’ils seront disponibles sur le marché) être compatibles avec Apple Home.

