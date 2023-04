Maintenant, nous pouvons utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils, voici comment cela fonctionne

Même lorsqu’ils sont distribués sur plusieurs appareils, vos messages resteront cryptés de bout en bout. La compatibilité polyvalente ne sera pas seulement une commodité, mais pourrait également être utile dans les situations d’urgence.

Supprimez les numéros de téléphone de rechange et les comptes d’occasion, à partir de maintenant, les messages WhatsApp seront synchronisés sur tous les appareils. « A partir d’aujourd’hui, vous pouvez accéder au même compte sur jusqu’à quatre téléphones. » Les utilisateurs attendent depuis longtemps que Mark Zuckerberg annonce la nouvelle fonctionnalité qui permettra d’accéder au même compte sur plusieurs appareils. En réalité, il était déjà possible de connecter ordinateurs et smartphones en encadrant les QrCodes, mais grâce à la compatibilité multi-usages il sera plus facile d’utiliser WhatsApp.

Meta a annoncé que la nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les appareils des utilisateurs du monde entier dans les semaines à venir. Il y a plusieurs avantages, en appairant l’application sur plusieurs téléphones, les utilisateurs pourront associer leur smartphone personnel à celui de l’entreprise, il ne sera plus nécessaire d’avoir plusieurs numéros de téléphone, et cela pourrait également s’avérer utile dans les situations d’urgence. Par exemple, si le smartphone principal est à court de batterie, vous pouvez utiliser le téléphone de rechange pour parler à vos contacts. En réalité, la fonctionnalité trouve son origine dans le service que WhatsApp avait déjà introduit en 2021 : la possibilité d’associer des comptes sur des ordinateurs de bureau et des écrans intelligents.

WHATSAPP | La nouvelle fonctionnalité pour utiliser le même numéro sur plusieurs appareils

Comment connecter WhatsApp sur plusieurs smartphones

Les appareils seront associés grâce à un code généré par WhatsApp. « Vous pouvez désormais obtenir un code à usage unique en entrant votre numéro de mobile sur WhatsApp Web, que vous pouvez utiliser pour connecter des appareils au lieu de scanner le code QR sur votre mobile. Nous rendrons cette fonctionnalité disponible pour davantage d’appareils connectés à l’avenir « , a déclaré la société dans un article de blog. En termes simples, la connexion d’appareils ne prendra que quelques étapes simples.

Tout d’abord, ouvrez WhatsApp sur le smartphone principal, appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite et accédez au menu déroulant, si vous utilisez un iPhone, vous devrez vous rendre dans le menu Paramètres situé en bas à droite. Après avoir touché l’icône Appareils connectés, sélectionnez simplement l’autre smartphone, à quel point WhatsApp générera un code QR qui sera scanné sur les appareils que vous souhaitez utiliser.

De plus, même si l’appareil principal se déconnecte, par exemple si le smartphone est à court de batterie, il sera possible de rester connecté. Cependant, WhatsApp a décidé d’insérer une limite de temps, au cas où il resterait inactif pendant 14 jours, tous les appareils secondaires se déconnecteraient automatiquement. Même lorsqu’il est déployé sur plusieurs appareils, WhatsApp a souligné que les messages resteront cryptés de bout en bout, l’entreprise ne pourra pas les lire car la connexion aux serveurs reste indépendante.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :