Apple supprime le livre blanc Bitcoin original de la dernière version bêta de macOS Ventura

Il y a quelques semaines, les utilisateurs ont découvert que chaque copie de macOS avait le livre blanc Bitcoin original caché dans ses fichiers internes. Apple n’a jamais discuté de la raison de cela, même si nous pensons que l’existence du fichier n’était qu’une blague parmi les ingénieurs d’Apple. Maintenant, le fichier a disparu avec la dernière version de macOS Ventura beta.

Suite à la sortie de macOS Ventura 13.4 beta 3 aux développeurs mardi, Netcost-security.fr a découvert qu’Apple avait supprimé le livre blanc Bitcoin qui était caché dans les fichiers système. Plus précisément, le fichier se trouvait dans un dossier de l’application Image Capture avec d’autres éléments aléatoires, tels que d’autres fichiers PDF et images.

Ces actifs faisaient partie d’un outil interne appelé « VirtualScanner.app » qui permettait aux ingénieurs d’Apple de simuler le processus de numérisation et d’exportation de documents et d’images avec l’application Image Capture sans avoir besoin d’un scanner. En fait, tout l’outil interne a été supprimé de la version bêta.

Cela confirme à peu près notre théorie originale selon laquelle le livre blanc Bitcoin et l’outil interne n’ont jamais été destinés à être trouvés par les utilisateurs réguliers. L’explication la plus probable est que les ingénieurs n’avaient pas pris la peine de supprimer cet outil de la version publique de macOS car il ne contenait aucune information sensible.

Le livre blanc Bitcoin semble avoir été ajouté au système avec macOS Mojave en 2018. Si vous n’avez pas encore mis à jour votre Mac vers la dernière version bêta, vous pouvez toujours trouver le fichier en exécutant la commande suivante dans Terminal :

ouvrez /System/Library/Image\Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Compte tenu des répercussions de la nouvelle originale, il n’est pas surprenant qu’Apple ait fini par supprimer le fichier du système.

