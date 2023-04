Puce Samsung Exynos pour combattre le Snapdragon 8 Gen3

Dans la série Samsung S23 de cette année, le changement le plus important est que la série utilise la puce personnalisée Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour Samsung dans le monde. La propre puce Exynos de Samsung a dû prendre du recul pour des raisons techniques. Cependant, il y a maintenant des rapports selon lesquels Samsung prévoit de renvoyer la puce Exynos dans la série S24 l’année prochaine. La société n’utilisera cette puce que dans la version de base et ne sera lancée que sur certains marchés. Au début de l’année, Samsung a lancé la série Samsung S23, qui utilisent toutes des puces personnalisées exclusives. Son nom officiel est Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. En termes simples, cette puce s’appelle Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

Cela indique également que la puce développée par Samsung, Exynos, se retirera dans les coulisses. Samsung a utilisé une stratégie à double puce au fil des ans. La société utilise différentes puces pour différentes régions. L’Europe et certaines régions d’Asie utilisent des puces Exynos tandis que les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud utilisent les puces Snadragon. Le Samsung S22 avec une puce Exynos avait un sérieux problème d’optimisation de jeu. Samsung a été trouvé pour limiter délibérément la sortie de la puce pour éviter les problèmes de chaleur dans le fuselage. Il a même été sollicité par des utilisateurs en Europe, espérant que la prochaine génération pourra être remplacée par une puce Snapdragon.

La série Galaxy S23 rachète l’image de Samsung

Aujourd’hui, la série Samsung S23 avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy attire l’attention mondiale. Les ventes de la série sont massives et cela suffit à prouver que Samsung a fait le bon choix. Cependant, Samsung ne semble pas avoir l’intention de renoncer à la puce Exynos. Des rapports récents affirment que les modèles Galaxy S24 + et Galaxy S24 Ultra utiliseront toujours la puce Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Cependant, la version de base, le Samsung Galaxy S24 utilisera une stratégie à double puce. Cet appareil utilisera l’Exynos 2400 pour certains marchés et le Snapdragon 8 Gen 3 pour les autres Galaxy. Au moins, ce devrait être le marché européen et le marché coréen.

Cette approche satisfait non seulement le contrat exclusif avec Qualcomm, mais ouvre également la voie au retour de la puce Exynos ultérieure. Il n’y a pas si longtemps, il y avait des rapports selon lesquels Samsung accélère le rythme des puces CPU auto-développées pour réduire sa dépendance à l’ARM. Dans le même temps, les puces auto-développées sont également la tendance générale dans l’industrie de la téléphonie mobile. Samsung Electronics a récemment formé une équipe interne dédiée au développement du cœur du processeur.

Dans le même temps, Samsung accélère également le processus de recherche et développement de la puce AP de nouvelle génération. Son département commercial système LSI a mis en place une équipe de développement de solutions AP à la fin de l’année dernière pour coopérer avec le département commercial de l’expérience mobile afin de promouvoir la prochaine génération de recherche avancée et d’optimisation AP.

Rumeurs Exynos 2400

Exynos 2400 est un nouveau chipset actuellement en développement par Samsung. Selon les rapports, la puce a été approuvée pour la production de masse et devrait arriver au public en 2024. Le principal argument de vente de ce SOC est son processeur à 10 cœurs. Il s’agit d’une grande mise à niveau du processeur 8 cœurs de l’Exynos 2200. L’Exynos 2400 a déjà été comparé et aurait obtenu un score supérieur à celui du Snapdragon 8 Gen 2 et du multicœur de l’A16 Bionic. Cela suggère que l’Exynos 2400 sera un chipset puissant qui pourra rivaliser avec les autres puces haut de gamme du marché.

L’un des principaux avantages de l’Exynos 2400 est son processeur à 10 cœurs. Cela permettra des vitesses plus rapides et de meilleures sorties multitâches. L’Exynos 2400 devrait également disposer d’un système de gestion de l’alimentation plus efficace, ce qui contribuera à prolonger la durée de vie de la batterie.

L’Exynos 2400 devrait alimenter certains modèles de Galaxy S24. Cela indique qu’il sera utilisé dans certains des appareils phares de Samsung. C’est un grand pas pour Samsung, car la société a été critiquée dans le passé pour avoir utilisé différentes puces dans différentes régions. En utilisant l’Exynos 2400 dans ses appareils phares, Samsung montre qu’il a confiance en sa propre technologie. Cela montre également que l’entreprise s’engage à offrir une expérience utilisateur cohérente dans toutes les régions.

GPU

En termes de graphisme, l’Exynos 2400 est équipé du GPU Mali-G710, qui est également basé sur la technologie de traitement 5 nm. Le GPU est capable de fournir des performances jusqu’à 30 % supérieures à celles de la génération précédente, ce qui représente une amélioration significative pour les jeux mobiles et d’autres tâches gourmandes en ressources graphiques.

L’Exynos 2400 comprend également une puce de signal d’image (ISP) avancée qui prend en charge des caméras jusqu’à 200MP. Cette puce prendra également en charge les vidéos 8K et la lecture. Le FAI comprend également des fonctionnalités telles que des effets bokeh en temps réel, une sortie de faible luminosité améliorée et une prise en charge multi-caméras, etc. Ce sont toutes des fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin dans les nouveaux appareils phares.

Réseau 5G

Un autre avantage de l’Exynos 2400 est sa prise en charge du réseau 5G. Le chipset devrait avoir un modem 5G intégré, ce qui permettra des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides. Cela sera très utile pour les utilisateurs qui diffusent des vidéos ou jouent à des jeux en ligne sur leurs appareils.

Dans l’ensemble, l’Exynos 2400 s’annonce comme un chipset haut de gamme et polyvalent qui sera utilisé dans certains des appareils phares de Samsung. Son processeur à 10 cœurs, sa prise en charge d’un réseau 5G et son système de gestion de l’alimentation efficace en font une option attrayante pour les utilisateurs qui exigent une sortie élevée de leurs appareils. Bien qu’il reste à voir comment l’Exynos 2400 se comportera dans des scènes du monde réel, les premiers tests suggèrent qu’il sera un concurrent sérieux sur le marché de la téléphonie mobile haut de gamme.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine