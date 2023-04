Deux façons dont les AirPods Pro peuvent protéger votre audition lors de concerts bruyants et de festivals de musique

L’une des principales fonctionnalités d’AirPods Pro 2 est quelque chose qu’Apple appelle le mode Adaptive Transparency. Cette fonctionnalité s’appuie sur la fonctionnalité de mode Transparence introduite par Apple avec les AirPods Pro d’origine, qui laisse entrer le son extérieur, afin que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous. Cette fonctionnalité s’associe à une suppression active du bruit améliorée, une autre façon de protéger votre santé auditive.

Un nouveau rapport de Highsnobiety cette semaine souligne comment les AirPods Pro peuvent « être bénéfiques pour la santé de vos oreilles lors des festivals de musique ».

Citant des données de l’Organisation mondiale de la santé, le rapport indique que plus de 700 millions de personnes dans le monde connaîtront une « perte auditive profonde d’ici 2050 ». Une partie de cela est due presque entièrement à l’exposition à de la musique forte lors de festivals et de concerts.

« Généralement, les festivals EDM (musique de danse électronique) peuvent se situer entre 100 et 120 dB, ce qui, sur plusieurs jours dans un festival comme Glastonbury ou Boomtown, peut avoir des effets néfastes sur notre audition », explique le rapport. Pour le contexte, Apple indique que les niveaux de bruit et les temps d’exposition suivants peuvent entraîner une perte auditive temporaire ou même à long terme :

Ce rapport se concentre principalement sur la suppression active du bruit, qui peut réduire le son jusqu’à 23 dB. Highsnobiety a trouvé que cela « fait une énorme différence » dans les festivals bruyants :

En utilisant les AirPods Pro, vous pouvez réduire le son de 23 dB, ce qui rend les environnements bruyants beaucoup plus sûrs pendant de longues périodes grâce à l’utilisation de la suppression active du bruit. De plus, associez cela à une Apple Watch et vous pouvez recevoir des alertes lorsque vous vous trouvez dans des environnements extrêmement bruyants.

En tant que personne qui prolonge plusieurs festivals tout au long de l’été, je suis devenu plus conscient des risques pour notre santé auditive, en tant que tel, j’ai mis l’Air PodsPro à l’épreuve contre un système de son lourd semblable à une aiguille contre le tympan et peut la sécurité en toute sécurité, cela fait une énorme différence.