Apple monopolise progressivement TSMC

TSMC est l’une des meilleures marques de puces au monde. Il a très peu de rivaux comme Samsung et d’autres marques peu connues. Cependant, nous savons tous que le processus de fabrication de Samsung n’a pas été à son meilleur. Après le SD8 Gen1, Qualcomm a dû passer de Samsung à TSMC pour des raisons évidentes. Cependant, Apple semble avoir une très forte emprise sur TSMC. TSMC a récemment battu de nombreux records. Il a dépassé ses plus de trois ans de croissance trimestrielle des revenus d’une année sur l’autre. Cependant, il y a un avertissement que cette année devrait voir sa première baisse de revenus en année pleine depuis 2015.

Maintenant, TSMC parie tous sur la série iPhone 15 au second semestre. Si rien d’autre, la puce A16 de l’iPhone 15/15 Plus et la puce A17 de l’iPhone 15 Pro/Pro Max seront toujours exclusives à TSMC. Parmi eux, A17 sera la seule puce de téléphone portable de 3 nm cette année. Il sera responsable de la plupart des revenus de TSMC.

Ces dernières années, avec les progrès de la technologie de fabrication, le coût de traitement d’une puce avancée augmente également. En prenant comme référence les revenus de TSMC au premier trimestre 2023, les revenus totaux apportés par 7 nm et 5 nm représentent plus de la moitié. Selon une analyse précédente, le prix unitaire des tranches de 3 nm s’élève à 20 000 dollars. C’est peut-être l’une des raisons qui empêchent Qualcomm et MediaTek de lancer des SoC pour téléphones mobiles 3 nm jusqu’à l’année prochaine. Bien sûr, cela ne laissera qu’Apple comme principal client pour l’année.

Apple s’apprête à réclamer toute la capacité de TSMC

Le partenariat entre TSMC et Apple a été une épée à double tranchant. Alors qu’Apple est le plus gros client de TSMC, représentant environ 23 % de son activité, le lien entre les deux sociétés est symbiotique. Le partenariat TSMC – Apple a été l’une des relations déterminantes de l’ère de l’informatique mobile. Sans Apple en tant que client prévisible, à volume élevé et exigeant, il est peu probable que TSMC aurait pu rattraper Intel sur la fabrication de semi-conducteurs de nœuds avancés. De même, sans le support de l’écosystème TSMC, il est peu probable qu’Apple aurait pu devenir une maison de conception de puces prééminente, et encore moins prendre en charge l’échelle de fabrication massive requise pour ses produits.

Le partenariat TSMC – Apple a été bénéfique pour les deux marques. Apple a pu développer certains des appareils mobiles les plus avancés au monde, tandis que TSMC a pu développer de nouveaux processus de fabrication et de nouvelles technologies pour répondre aux demandes d’Apple.

Risques liés au partenariat Apple – TSMC

Le partenariat n’est pas sans risques. La domination d’Apple sur le marché des appareils mobiles indique que TSMC dépend fortement d’un seul client. Cela crée un énorme risque pour TSMC, car tout changement dans la demande d’Apple pourrait avoir un impact majeur sur son activité. TSMC est en avance en termes de processus de fabrication de puces. Ainsi, s’appuyer fortement sur Apple ne sera pas bon pour le marché. Pour le moment, Apple est une priorité pour TSMC. Lorsqu’il y a d’énormes augmentations de prix, TSMC accorde à Apple d’énormes subventions. Cela indique qu’Apple et les autres marques ne peuvent pas être sur un pied d’égalité.

Bien sûr, plusieurs marques tentent de revendiquer le marché phare d’Apple. Si leurs puces sont comparativement plus chères, elles ont déjà un pas de retard dans leur poursuite. Pour le moment, cela ne semble pas être un gros problème. Cependant, à l’avenir, cela pourrait l’être.

Malgré ces risques, le partenariat TSMC – Apple devrait continuer à évoluer. La décision d’Apple de développer ses propres puces pourrait entraîner une réduction de sa dépendance à l’égard de TSMC. Mais il est peu probable qu’il rompe complètement les liens. L’expertise de TSMC dans la fabrication de puces est inégalée. Ainsi, il continuera probablement à jouer un rôle clé dans le développement de nouvelles technologies.

Apple – TSMC – l’avenir devant nous

Le partenariat TSMC-Apple continuera probablement d’être une relation déterminante à l’ère de l’informatique mobile. Apple est le plus gros client de TSMC, représentant environ 23 % de son activité1. Le partenariat a permis à TSMC d’aider Apple pendant la crise mondiale des semi-conducteurs, du moins en ce qui concerne les nouvelles puces1. Apple vise à être la première entreprise à utiliser une version mise à jour de la dernière technologie de fabrication de puces de TSMC l’année prochaine, avec des plans pour l’adopter pour certains de ses ordinateurs iPhones et Mac.

En ce qui concerne l’avenir, le partenariat TSMC-Apple devrait continuer à évoluer. La décision d’Apple de développer ses propres puces pourrait entraîner une réduction de sa dépendance à l’égard de TSMC, mais il est peu probable qu’elle rompe complètement les liens. L’expertise de TSMC dans la fabrication de puces est inégalée et continuera de jouer un rôle clé dans le développement de nouvelles technologies1. Par ailleurs, TSMC travaille également avec d’autres acteurs majeurs du secteur, tels qu’AMD et Qualcomm, ce qui contribuera à diversifier sa clientèle et à réduire sa dépendance à Apple.

Derniers mots

En conclusion, le partenariat TSMC-Apple est une relation symbiotique qui a été bénéfique pour les deux sociétés. Tant qu’Apple continuera à exiger des puces de pointe, TSMC restera un partenaire clé dans sa chaîne d’approvisionnement. Le partenariat est susceptible de continuer à évoluer, mais il est peu probable qu’il soit complètement rompu. L’expertise de TSMC dans la fabrication de puces est inégalée et continuera de jouer un rôle clé dans le développement de nouvelles technologies. Si Samsung et Intel restent loin derrière TSMC, cette relation peut constituer une menace énorme pour les autres marques de téléphones mobiles.

