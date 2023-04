Supprimez ces 19 applications Android malveillantes maintenant !

Des millions d’utilisateurs dans le monde doivent supprimer immédiatement 19 applications malveillantes. La raison en est que toutes ces applications peuvent voler vos données et exiger une énorme rançon. Récemment, une société anti-malware a mené des recherches et a averti des millions d’utilisateurs de se protéger de certaines applications.

Malwarefox prévient qu’il est plus facile pour les pirates de prendre le contrôle des appareils Android qu’iOS. Les cybercriminels utilisent généralement des applications malveillantes pour infiltrer l’appareil de l’utilisateur. Étonnamment, la majorité des utilisateurs d’Android les utilisent sans prendre aucune précaution. Plus important encore, toutes ces applications contiennent des logiciels publicitaires, des logiciels espions et des chevaux de Troie.

Supprimez immédiatement 19 applications malveillantes ou perdez vos données…

Si vous ne supprimez pas immédiatement les 19 applications malveillantes répertoriées ci-dessous, elles inséreront un code ou un fichier malveillant dans votre téléphone. Cela finira par infecter votre appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un ordinateur portable ou d’un téléphone Android. Ce type de piratage vise à recueillir des informations bancaires, des mots de passe et l’identité de l’utilisateur.

Pour ce faire, les cybercriminels téléchargent une application légitime à partir du Google Play Store, en ajoutant du code et en le téléchargeant à nouveau sur le Google Play Store. Ils utilisent le nouveau nom pour télécharger l’application et espèrent que les gens la téléchargeront. Certains des logiciels malveillants les plus courants pour les applications Android sont Autolycos, le logiciel espion Joker et le cheval de Troie Harly.

Mawarefox a dit,

« Joker est un logiciel espion qui collecte des listes de contacts, des messages SMs et des détails sur les appareils concernés. Joker a également la possibilité d’enregistrer l’appareil pour des services premium sans le consentement du propriétaire, monétisant ainsi l’infection par le logiciel malveillant. Harly obtient de manière inappropriée des données sur l’appareil de l’utilisateur, en particulier des données sur le réseau mobile. L’intégralité de la charge utile est contenue dans l’application par la famille de chevaux de Troie Harly, qui utilise diverses techniques pour la décoder et la lancer.

Les candidatures incluent :

1. Logiciel malveillant Autolycos – Applications Android malveillantes

Éditeur vidéo Vlog Star.

Lanceur 3D créatif.

Wow, caméra de beauté.

Clavier Emoji Gif.

Fréquence cardiaque instantanée à tout moment.

Messager délicat.

2. Logiciels espions Joker – Applications Android malveillantes

Scanner de notes simple.

Scanner PDF universel.

Messager privé.

SMs premium.

Vérificateur de tension artérielle.

Clavier sympa.

Art de la peinture.

Message en couleur.

3. Harly Trojan – 5 des 19 applications malveillantes Android

Tarif Gamehub et Box.

Hope Camera-Picture Record.

Même lanceur et fond d’écran animé.

Fond d’écran incroyable.

Cool Emoji Editor et sticker.

