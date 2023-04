Cette cartouche NES personnalisée dispose d’une puce Wi-Fi pour le jeu en ligne

En bref: le mode multijoueur sur le Nintendo Entertainment System d’origine signifiait se rassembler autour d’un seul téléviseur et s’engager dans une bataille à deux joueurs, connecter un adaptateur à quatre joueurs pour passer un moment incroyablement bon dans Bomberman, ou passer un contrôleur à tour de rôle en solo -jeux de joueur. Internet a changé à jamais le multijoueur tel que nous le connaissons, permettant aux joueurs disposant d’une connexion de qualité de jouer à distance sur des plateformes modernes. Désormais, même les consoles classiques se lancent dans l’action grâce à la technologie moderne et à un peu d’ingénierie personnalisée.

Le développeur français Broken Studio a lancé une campagne Kickstarter pour Super Tilt Bro., un nouveau jeu de combat de plate-forme pour la NES qui est livré avec une connectivité Wi-Fi intégrée directement dans la cartouche. Chaque cartouche comprendra un chipset Wi-Fi ESP8266 et un FPGA pour gérer les communications entre la NES et le chipset Wi-Fi, nous dit-on, et utilisera le netcode de restauration.

Super Tilt Bro. offrira trois modes de jeu en ligne, y compris occasionnel, classé et privé. Dans un match occasionnel, vous serez jumelé au hasard avec un autre joueur pour une bataille standard. Un match classé offre la possibilité de gravir les échelons au fur et à mesure que vous remportez des victoires et avec le jeu privé, vous pouvez rivaliser avec des amis, organiser des tournois privés, etc.

Super Tilt Bro. a déjà recueilli plus de 37 000 $ en promesses de dons de la part de 406 contributeurs en route vers son objectif d’un peu plus de 44 000 $. Une promesse de don de 55 € (environ 60 $) vous permettra d’obtenir le jeu avec une boîte de vente au détail et un manuel d’instructions ainsi qu’une bande dessinée numérique et une copie numérique de la bande originale. Un peu plus de version (80€) vous donne l’édition collector avec une coque bleue translucide.

Broken Studio a également publié une démo du jeu open source, un fichier ROM qui peut être utilisé avec n’importe quel émulateur NES standard, afin que vous puissiez essayer le mode histoire et le multijoueur local avant de vous engager dans le projet.

Si tout se passe comme prévu, la première vague de récompenses devrait être expédiée en avril 2024.

