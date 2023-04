« Nokia 3310 » démarre avec succès une liste de voitures en seulement 15 secondes

En 2000, « Gone in 60 Seconds » avec Nicola Cage est sorti aux États-Unis. Il raconte l’histoire d’un voleur de voiture qui s’est lavé les mains du vol de voiture et a quitté la ville à la demande de sa mère, mais a été forcé de s’y replonger pour sauver son jeune frère. Il a volé 50 voitures de luxe en une nuit. La raison pour laquelle il s’appelle « Gone in 60 Seconds » est qu’il faut 60 secondes pour que la voiture disparaisse. Mais ce chasseur de voitures légendaire qui n’existe que dans le film n’y a jamais pensé – 20 ans plus tard, son record a été battu par le vrai garçon. Désormais, il ne faut que 15 secondes pour voler un Toyota RAV4 avec un « téléphone portable Nokia 3310 ».

Dans une vidéo récente, un jeune homme est assis dans un Toyota RAV4 et appuie sur le bouton de démarrage mais la voiture ne démarre pas. Ensuite, il a sorti un Nokia 3310, a connecté la voiture au Nokia avec un câble de données USB (hein ?) et a appuyé sur quelques touches. Et cette fois, lorsqu’il a appuyé sur le bouton de démarrage de la voiture, et avec un « buzz », la voiture a démarré avec succès. L’ensemble du processus n’a pris que 15 secondes – entre le moment où le Nokia a été branché et le démarrage du véhicule.

Nokia 3310 est une clé de voiture ?

En voyant cela, vous pourriez être surpris de la possibilité que le Nokia 3310 se soit transformé en clé de voiture. Ne vous inquiétez pas, n’essayez pas de sortir votre ancien Nokia 3310 du tiroir. Le Nokia 3310 dans la vidéo n’est qu’une couche de camouflage, et l’intérieur a été transformé en un appareil de vol de voiture professionnel. En termes simples, le principe du dispositif est d’envoyer un signal pour tromper la voiture qu’il s’agit d’une clé légale. Les voitures avec des systèmes de vérification moyens ou inexistants seront dupes.

Selon les rapports de VICE, non seulement le RAV4 mais aussi certaines séries de voitures de Maserati, Lexus et d’autres marques peuvent également être fissurées par ce « Nokia 3310 ». Et c’est le dernier moyen de voler des voitures qui se répand sur le marché américain. Bien sûr, ce n’est pas seulement « Nokia 3310 », il y a beaucoup de skins pour ces appareils de vol de voiture. Par exemple, l’audio JBL apparemment ordinaire ci-dessous est un artefact pour voler des voitures.

Après avoir démonté l’appareil JBL, vous constaterez que la plupart des pièces n’ont pas bougé. Cependant, quelqu’un a transplanté un « injecteur Can » dans le circuit imprimé avec des arrière-pensées évidemment. C’est la clé pour casser la sécurité du véhicule.

Le fonctionnement de « Nokia 3310 » est légèrement différent. JBL vous oblige à utiliser un câble de données pour vous connecter aux phares de la voiture. Dans une vidéo de démonstration, le photographe a cliqué sur l’interrupteur du JBL après avoir connecté le câble de données, et le verrou de la porte s’est ouvert. Quand il est arrivé au siège du conducteur, la voiture a été démarrée avec succès. Avec ces nouvelles astuces, en toute honnêteté, le seuil pour voler des voitures est un peu trop bas. Il s’agit en fait d’un ensemble de technologies de vol spécialement conçues pour les clés sans fil.

Une voiture peut être volée comme si elle appartenait au voleur

L’ensemble du processus semble être «trop facile» une fois que le voleur arrive à tenir la clé sans fil fabriquée. Le voleur de voiture a juste besoin de marcher jusqu’à la voiture et d’utiliser d’abord l’appareil pour envoyer un signal au récepteur de l’autoradio. La voiture déclenchera alors un « signal de recherche ». Une fois le signal relayé par deux appareils radio, il sera transmis à la clé. La clé répondra et enverra un signal lorsqu’elle le recevra. Une fois que le signal de la clé est retransmis à la voiture, les deux parties se « serrent la main » avec succès, déverrouillant ainsi la voiture. Cette paire de dispositifs revient à amplifier la plage de réponse de la touche. Cela incitera la clé de la voiture à se trouver à proximité.

L’équipement est génial, mais l’opération est comme un jeu d’enfant. Ce qui fait peur, c’est que « trop ​​​​de personnes » mettent maintenant la main sur de telles clés.

Un documentaire policier a été tourné en France il y a 8 ans. Il s’agissait d’un voleur de voitures qui avait acheté du matériel en Russie. Branchez-le sur le port OBD-II de la voiture et réinitialisez le système de la voiture. Ensuite, vous pouvez le démarrer avec une clé vierge. Mais maintenant, vous pouvez trouver où acheter ce type de produit en ligne. C’est quelque chose dont les propriétaires de voitures doivent s’inquiéter

Vous souvenez-vous encore du challenge Kia sur Tiktok qui a fait le buzz l’année dernière ? Parce que de nombreux Kia et Hyundai à l’ancienne n’ont pas de système antivol de moteur, un groupe d’adolescents errent dans les rues avec un câble de données USB toute la journée, brisant les vitres pour voler des voitures lorsqu’ils repèrent des Kia et des Hyundai. Ils publient également leur programme de vol de voiture en ligne pour se montrer.

Revenir au bon vieux temps

Au cours des dernières années, afin d’éviter que la clé sans fil ne soit volée à longue distance, de nombreux propriétaires de voitures ont mis du métal autour de la clé. Cependant, la bonne vieille façon d’utiliser un antivol physique est la plus sûre.

Par exemple, vous pouvez verrouiller directement le volant à l’aide d’un antivol physique. Lorsqu’il y a une serrure physique, le voleur doit percer la serrure s’il doit conduire la voiture. Dans de nombreux cas, ce sera trop de problèmes et il ignorera simplement votre trajet. Le plus évident sera le mieux, de sorte que le cuir chevelu picotera lorsque le voleur le verra par la fenêtre de la voiture.

