Bloomberg : l’application Santé arrive sur iPad cette année, un « service de coaching bien-être » alimenté par l’IA est également en préparation

Apple étend sa poussée aux fonctionnalités de santé et de bien-être dans le cadre d’iOS 17 et au-delà, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Avec iPadOS 17 cette année, le rapport indique qu’Apple publiera pour la première fois une version iPad de l’application Santé. L’application Santé ajoutera également de nouvelles fonctionnalités pour « suivre les émotions et gérer l’état de la vision » cette année.

Plus loin dans le futur, Apple travaillerait également sur un « service de coaching de santé basé sur l’intelligence artificielle » ainsi que sur une « nouvelle technologie de suivi des émotions ».

Dans un avenir proche, Apple prévoit d’étendre sa plate-forme d’applications Health existante. Le rapport d’aujourd’hui indique que l’application Santé arrivera sur l’iPad cette année dans le cadre d’iPadOS 17. L’application Santé sur iPhone et iPad comprendra également de nouvelles fonctionnalités pour gérer les conditions de vision et les émotions cette année.

À l’avenir, Apple espère également exploiter une technologie plus avancée pour « déterminer l’humeur d’un utilisateur via sa parole » et d’autres informations.

L’espoir est qu’une version iPad augmentera la popularité de l’application dans les établissements de soins de santé, où les tablettes ont déjà fait des percées. L’application est au cœur des efforts de santé de l’entreprise, servant de référentiel pour les données de condition physique collectées par l’Apple Watch et les dossiers de santé extérieurs. Il sert également de portail permettant aux utilisateurs de partager des informations avec leurs médecins. Les outils de suivi des émotions et de gestion des conditions de vision, telles que la myopie, seront ajoutés à l’application santé cette année. La version initiale du tracker d’émotions permettra aux utilisateurs d’enregistrer leur humeur, de répondre à des questions sur leur journée et de comparer les résultats au fil du temps. Mais à l’avenir, Apple espère que l’iPhone pourra utiliser des algorithmes pour déterminer l’humeur d’un utilisateur via son discours, les mots qu’il a tapés et d’autres données sur ses appareils.

En regardant plus loin dans l’avenir, Apple développe une nouvelle fonctionnalité de coaching de santé et de bien-être alimentée par l’IA sous le nom de code « Quartz », rapporte Bloomberg

L’objectif est de « garder les utilisateurs motivés pour faire de l’exercice, améliorer leurs habitudes alimentaires et les aider à mieux dormir ». La plate-forme utilisera une combinaison d’intelligence artificielle et de données Apple Watch pour donner aux utilisateurs des suggestions sur les changements de style de vie qui contribueront à améliorer leur santé et leur bien-être en général.

La nouvelle plateforme de coaching ne devrait pas être incluse dans iOS 17 ou iPadOS 17 cette année. Il est actuellement prévu pour l’année prochaine, « mais pourrait finalement être annulé ou reporté ».

Source :



