Les APU de la série AMD Ryzen Z1 feront leurs débuts dans la console portable Asus ROG Ally

Dans le contexte : Il existe plusieurs alternatives pour le Steam Deck, et d’autres sont en route. Quelque chose qui a attiré notre attention est l’Asus ROG Ally, une console portable qui intègre les nouveaux processeurs de la série Ryzen Z1 d’AMD. Ce sont des versions d’ordinateurs portables personnalisées adaptées aux PC de jeu portables et offrent une puissance de traitement importante dans un petit boîtier – entre deux et cinq fois plus que l’AERith APU dans le Steam Deck.

Lorsque Valve a dévoilé le Steam Deck, il a ouvert la voie à une multitude d’alternatives qui ont revitalisé le créneau des jeux portables et poussé des entreprises comme AMD à se concentrer davantage sur l’amélioration du prise en charge des drivers pour les systèmes Linux.

L’appareil a gagné beaucoup de notoriété et les ventes totales devraient atteindre trois millions d’unités cette année. Non seulement cela, mais cela a engendré une multitude d’appareils de fabricants de hardware nouveaux et établis qui peuvent aider à concrétiser le rêve de Valve de machines à vapeur, bien que sous une forme différente de celle initialement envisagée.

En parlant d’alternatives à Steam Deck, le très attendu ROG Ally d’Asus est désormais officiel, et avec lui, une nouvelle vague de processeurs AMD se profile – le Ryzen Z1 et le Ryzen Z1 extreme.

La paire APU est construite sur un nœud de processus de 4 nm et est spécialement conçue pour les consoles portables. Le Ryzen Z1 est équipé de six cœurs de processeur Zen 4 pour un total de 12 threads logiques et de quatre cœurs de GPU RDNA3 partageant 22 mégaoctets de cache. Pendant ce temps, le frère Extreme contient huit cœurs de processeur et 12 cœurs de GPU partageant 24 mégaoctets de cache.

Sur le papier, le Z1 offre jusqu’à 2,8 téraflops de performances graphiques (similaire à quelque chose comme un GPU de bureau GeForce GTX 1650) tandis que le Z1 Extreme culmine à 8,6 téraflops (similaire au GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3050 Ti). En comparaison, le Steam Deck a un téraflops plus modeste de 1,6 tandis que les consoles complètes comme la Xbox Series X et la PlayStation 5 offrent respectivement 12,1 téraflops et 10,3 téraflops.

Cela ne se traduit pas toujours bien en performances de jeu réelles, c’est pourquoi AMD a fourni des résultats de référence internes pour les jeux populaires utilisant des paramètres graphiques bas et une mise à l’échelle Radeon Super Resolution (RSR) de 720p à 1080p. Nous ne savons pas si cela indique que la société a utilisé le Low Preset ou les paramètres graphiques les plus bas possibles, mais les résultats suggèrent que le Ryzen Z1 Extreme devrait atteindre une moyenne d’au moins 60 images par seconde, même dans des titres plus exigeants comme Far Cry 6 ou Lisez Dead Redemption 2.

Le Ryzen Z1 régulier peut également exécuter des jeux comme Forza Horizon 4 et GTA V à une fréquence d’images fluide, mais il aura un peu de mal dans les titres plus exigeants.

Si vous n’êtes pas fan des technologies de mise à l’échelle et que vous souhaitez exécuter des jeux en 1080p natif, le Z1 nécessitera probablement un verrouillage de la fréquence d’images via Radeon Chill à 30 images par seconde pour éviter la saccade. Pendant ce temps, il semble que le Z1 Extreme puisse maintenir au moins 40 à 50 images par seconde, même dans des jeux visuellement plus complexes.

On nous dit que les tests ont été effectués à l’aide d’un exemplaire technique du prochain Asus ROG Ally, et que la consommation électrique des nouveaux APU peut atteindre jusqu’à 30 watts selon le titre que vous jouez. Cela va à l’encontre de la philosophie de Valve consistant à équilibrer la puissance et la durée de vie de la batterie, mais Asus affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à huit heures d’autonomie grâce à la plus grande batterie du ROG Ally.

Pour l’instant, les Ryzen Z1 et Z1 Extreme semblent être exclusifs à Asus, mais une fuite récente suggère qu’il s’agit probablement de déclinaisons personnalisées d’une version d’ordinateur portable non annoncée appelée Ryzen 7 7840U. Cela indique qu’il ne faudra pas longtemps avant de le voir sous une forme ou une autre dans une variété de concurrents Steam Deck.

Quant au ROG Ally, il sera disponible en deux déclinaisons avec le Z1 ou le Z1 Extreme associé à 16 gigaoctets de mémoire LPDDR5 double canal et 512 gigaoctets de stockage PCIe 4.0. Comme le Steam Deck, vous pourrez l’étendre via un emplacement pour carte SD pouvant gérer jusqu’à des cartes UHS-II. L’écran de 7 pouces arbore une résolution de 1920 par 1080 pixels, une luminosité maximale de 500 nits et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Asus dit qu’il partagera des détails sur le prix et la disponibilité du ROG Ally le 11 mai. Nous nous attendons à ce qu’il soit plus cher que le Steam Deck mais inférieur à 1 000 $, et on nous dit qu’il viendra avec trois mois de Xbox Passe de jeu inclus.

