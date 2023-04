GPT deviendra bientôt la marque déposée d’OpenAI – Pétition déposée

OpenAI prévoit de protéger ses droits sur GPT car il prétend être le premier à proposer ce service d’IA. GPT 3 et GPT 4 en sont désormais de parfaits exemples. Mais ses concurrents, tels que ThreatGPT, DateGPT, DirtyGPT et MedicalGPT, sont un obstacle majeur pour OpenAI pour enregistrer GPT en tant que marque. Tous ont récemment déposé des demandes de marques auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis.

La popularité de ChatGPT est la principale raison de tout ce tapage. GPT indique Generative Pre-trained Transformer et utilise un modèle d’apprentissage en profondeur (deep learning) pour développer des outils d’IA. Pour se protéger, OpenAI veut faire de GPT une marque et en a demandé une en décembre 2022. Avec autant de bruit sur Internet, l’entreprise a demandé à l’USPTO d’accélérer le processus.

Selon OpenAI, le nombre d’infractions et d’applications contrefaites augmente de jour en jour. De plus, ils utilisent tous GPT, qui aurait dû être le leur si la demande avait été accordée à temps. Malheureusement, la demande a été rejetée la semaine dernière parce que les avocats d’OpenAI n’ont pas payé d’honoraires. L’agence affirme que l’entreprise doit fournir des documents appropriés pour étayer sa réclamation.

GPT pourrait bientôt devenir la marque déposée d’OpenAI…

Le président du groupe de pratique des marques de l’entreprise affirme que l’agence peut prendre jusqu’à 5 mois pour finaliser. Il est convaincu que l’entreprise est sur la bonne voie pour obtenir le brevet. Techcrunch pose plusieurs questions à M. Scher. Par exemple, si OpenAI fera face à une opposition sur le T dans GPT.

T indique Transformer en GPT, et Transformer est le nom de l’architecture de réseau neuronal de Google. Les chercheurs de Google ont publié l’architecture en 2017. Deuxièmement, « GPT peut-il être une marque même si son origine est très descriptive ? Comme IBM indique International Business Machines, Scher explique qu’il peut, comme la position d’une marque, avoir une origine descriptive, considérant que la description est faible.

Il ajoute qu’il n’y a aucune garantie qu’OpenAI obtiendra le brevet GPT. De plus, la société utilise le GPT dans son modèle GPT-1 d’origine depuis octobre 2018. C’est une situation curieuse, car OpenAI a progressivement développé sa marque. Grâce au DALL-E-2, l’entreprise gagne en popularité. Avec tout cela à l’esprit, le GPT pourrait devenir la marque de commerce d’OpenAI.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine