iOS 17 peut ne pas prendre en charge les stores d’applications tiers aux États-Unis

Dans le passé, Apple a été très pointilleux sur les stores d’applications tiers pouvant être installés sur ses appareils iOS. Apple a cependant rarement accordé des exceptions à cette règle dans le passé pour des projets ou des événements particuliers. Cependant, l’entreprise n’agit que lorsqu’elle y est contrainte. La version actuelle du système iOS est iOS 16, et iOS 17 devrait arriver à la WWDC 23. Franchement, même si iOS a évolué vers la version actuelle, il y a encore quelques regrets fonctionnels, comme ne pas prendre en charge l’application tierce. stores. Bien que du point de vue d’Apple, c’est pour des raisons de sécurité et pour réduire les risques de logiciels malveillants. Il est évident qu’Apple refuse aux clients leur droit de choisir malgré tout cela.

Désolé, utilisateurs américains – vous avez peut-être moins d’options

Un rapport récent affirme que le système iOS 17 autorisera les stores d’applications tiers. Cependant, d’après des rapports récents, il semble que cela ne se produira qu’en Europe. Bien sûr, c’est à cause du « Digital Market Act » auquel Apple doit obéir. Comme nous l’avons dit plus tôt, Apple n’accorde cela que lorsqu’il y est obligé. Il y a quelques heures, la dernière décision de la Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis souligne que l’App Store fermé ne viole pas les dispositions antitrust fédérales. Cela indique qu’Apple n’a pas à ouvrir l’App Store tiers sur son système aux États-Unis.

Le plaignant est cette fois Epic Games et son différend avec Apple remonte à 2020. Tout le problème a commencé lorsque le jeu mobile populaire « Fortnite » a été supprimé de l’App Store car l’achat dans le jeu a supprimé son propre canal de paiement et contourné celui d’Apple. commission de 30%. Epic a ensuite poursuivi Apple et a entamé un long différend antitrust. Revenant à la dernière décision, Apple a déclaré avoir remporté neuf des 10 réclamations, la dernière n’empêchant pas d’autres actions. Il est également crucial qu’Epic regagne le jeu, c’est-à-dire qu’Apple doit autoriser les développeurs à placer des liens dans leurs applications pour permettre aux utilisateurs de payer en dehors de l’App Store.

iOS 17 – à quoi s’attendre

iOS 17 est le nouveau système à venir pour les iPhones et de toutes les fuites jusqu’à présent, ce système sera officiellement lancé plus tard cette année. Pour le moment, il n’y a pas de date de lancement officielle pour ce système. Cependant, il existe déjà une longue liste de fonctionnalités et de mises à niveau que ce système apporterait. Jetons maintenant un coup d’œil à certaines des fonctionnalités que nous prévoyons d’arriver avec le système iOS 17 ainsi qu’à ce que les utilisateurs peuvent attendre de cette nouvelle mise à niveau.

Nouveau design

L’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 17 est l’arrivée d’un nouveau langage de conception. Apple travaille depuis un certain temps sur un nouveau langage de conception pour son système d’exploitation. On s’attend à ce que cette nouvelle fonctionnalité soit lancée dans iOS 17. Ce nouveau langage de conception devrait être plus moderne et élégant, en mettant l’accent sur la simplicité et la facilité d’utilisation. Il devrait également être plus personnalisable, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils à leur guise.

Confidentialité et sécurité

Une autre fonctionnalité qui devrait être introduite dans iOS 17 est l’amélioration de la confidentialité et de la sécurité. Apple a toujours été connu pour sa position ferme en matière de confidentialité et de sécurité, et on s’attend à ce qu’iOS 17 fasse passer cela au niveau supérieur. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de contrôler plus facilement leurs données, leur donnant plus de contrôle sur les données partagées avec des applications tierces.

Mise à niveau de Siri

En plus de ces fonctionnalités, iOS 17 devrait également introduire de nouvelles fonctionnalités pour Siri, l’assistant virtuel d’Apple. Siri fait partie d’iOS depuis de nombreuses années, et on s’attend à ce qu’Apple continue d’améliorer et d’améliorer cette fonctionnalité dans iOS 17. Il y a des rumeurs selon lesquelles Siri sera en mesure de comprendre plus de langues et de dialectes, ce qui le rendra plus accessible aux utilisateurs. autour du monde. On s’attend également à ce que Siri soit en mesure d’effectuer des tâches plus complexes, telles que la réservation de vols et la réservation de restaurants.

Mise à niveau multi-tâches

Une autre fonctionnalité qui devrait être introduite dans iOS 17 est l’amélioration du multitâche. Le multitâche a toujours fait partie d’iOS, mais on s’attend à ce qu’Apple apporte des améliorations significatives à cette fonctionnalité dans iOS 17. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications côte à côte, ce qui facilite le basculement entre les applications et fait avancer les choses plus rapidement.

Nouvelle fonctionnalité pour l’application appareil photo

Enfin, iOS 17 devrait introduire de nouvelles fonctionnalités pour l’application appareil photo. Apple a toujours été connu pour ses appareils photo de haute qualité. On s’attend à ce qu’iOS 17 fasse passer cela au niveau supérieur. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de prendre de meilleures photos en basse lumière. De plus, cette fonctionnalité permettra également aux utilisateurs de prendre des photos en 3D.

Derniers mots

iOS 17 devrait être une mise à niveau importante du système d’exploitation de l’iPhone, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir un nouveau langage de conception. Cela s’ajoute à une meilleure confidentialité et sécurité, à de nouvelles fonctionnalités pour Siri et à un meilleur multitâche. Bien sûr, Apple mettra à jour l’application appareil photo. Comme toujours, Apple s’engage à offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience possible. L’iOS 17 sera certainement une avancée majeure à cet égard.

