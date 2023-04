AMD Ryzen Z1 officiellement annoncé – Steam Deck est en difficulté !

AMD vient d’annoncer les chipsets de la série Ryzen Z1. Comme les rumeurs précédentes l’ont indiqué, les tout nouveaux SoC AMD Ryzen Z1 alimenteront la prochaine génération de consoles de jeu portables.

À l’intérieur de la gamme, il y a deux puissants SoC, qui passent par Z1 et Z1 Extreme. Les deux chipsets AMD Ryzen Z1 sont basés sur l’architecture Ryzen Zen 4 4 nm. Et ils sont tous deux équipés de GPU RDNA 3. Cependant, pour le moment, les deux chipsets seront exclusifs à Asus, qui a déjà lancé le ROG Ally pour aller contre le Steam Deck.

Performances des chipsets AMD Ryzen Z1

Comme mentionné précédemment, il existe deux chipsets dans la série AMD Ryzen Z1. Et ils sont spécifiés un peu différemment. Premièrement, vous avez le Ryzen Z1 standard qui possède six cœurs et douze threads. Le GPU du processeur Zen 4 contient quatre cœurs RDNA 3, tandis que le cache total intégré est de 22 Mo. Selon AMD, ce chipset peut offrir 2,8 téraflops de performances graphiques.

Deuxièmement, il y a le Ryzen Z1 Extreme, qui dispose d’un processeur Zen 4 à huit cœurs et de seize threads. Côté GPU, l’AMD Z1 Extreme dispose de douze cœurs GPU RDNA 3 avec un total de 24 Mo de cache intégré. AMD affirme que le Z1 Extreme est évalué pour 8,6 téraflops de performances graphiques.

AMD a également partagé les chiffres de référence réels des échantillons d’ingénierie Ryzen Z1 et Z1 Extreme. Et la grande partie est que les deux chipsets peuvent exécuter en douceur des titres de jeu populaires à une résolution de 1080p avec des paramètres bas.

En dehors de cela, les nouveaux chipsets Ryzen Z1 prennent en charge la connectivité USB 4, ainsi que la mémoire LPPD5 et LPDD5X. Les chipsets apportent également la technologie de mise à l’échelle AMD Radeon Super Resolution, Radeon Image Sharpening, Radeon Chill et AMD Link. Et selon le communiqué de presse, les deux chipsets seront commercialisés par Asus ROG Ally le 11 mai.

