Exynos 2400 prend Apple M2 avec un score de calcul Geekbench cou et cou

Exynos 2400 semble être le sujet brûlant actuel dans le monde de la technologie. Avec des fuites concernant les performances qui semblent apparaître de temps en temps, le chipset Samsung s’annonce comme la prochaine grande nouveauté. Et il semble que le SoC ne se limite pas au monde des smartphones.

Fondamentalement, plus de scores Exynos 2400 sont sortis. Cette fois, il s’agit du score de référence OpenCL ou Geekbench Compute. Et le test partage des résultats révélateurs, où le prochain SoC de Samsung affronte l’Apple M2. Oui, tu l’as bien lu; le chipset semble fonctionner presque de la même manière que le chipset des Mac Apple et des iPad puissants.

Exynos 2400 – Le battage médiatique est réel !

Tout récemment, nous avons appris qu’Exynos 2400 offre un score impressionnant au test multicœur Geekbench 5. Pour être exact, le chipset était 30 % plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 2 et l’Apple A16 Bionic. Du moins, c’est ce que la fuite suggérait. Mais cette fois, le chipset est allé à fond contre l’Apple M2 beaucoup plus puissant.

Selon le post tweet partagé par @OreXda, l’Exynos 2400 a apparemment obtenu un score Geekbench Compute de 26 829 avec une vitesse d’horloge de 1 766 MHz. Cela dit, @OreXda n’a pas mentionné quelle version de référence a été utilisée pour tester le chipset Samsung.

Cependant, selon son dernier tweet, qui a fait la lumière sur le Geekbench 5, le nouveau résultat pourrait provenir de la dernière version de l’outil de benchmarking. Mais quelle est la qualité de ce score Exynos 2400 par rapport à l’Apple M2 ? Eh bien, si vous passez par le navigateur Geekbench, vous verrez que le score le plus élevé obtenu de M2 ​​est de 27 735.

Cela indique que l’Exynos 2400 offrira des performances presque identiques à celles de l’Apple M2. Et ce n’est pas rien du tout ! Bien sûr, vous devez le prendre avec un grain de sel, car @OreXda n’a fourni aucune capture d’écran des résultats. Cependant, à en juger par la rumeur précédente selon laquelle le SoC pourrait aller à l’encontre du Snapdragon 8 Gen 3, ce score de performance peut être très vrai !

