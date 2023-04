Le tracker de fitness WHOOP dépasse l’Apple Watch avec le suivi de la charge musculaire

La majorité des montres intelligentes et des trackers de fitness sur le marché offrent un suivi de la fréquence cardiaque pour comprendre votre charge cardiovasculaire pour les entraînements. WHOOP a maintenant lancé une mise à jour pour son tracker de santé et de fitness qui apporte une fonctionnalité « première du genre ». Au-delà d’Apple Watch, Google, Garmin et plus encore, le portable WHOOP peut quantifier votre entraînement de force en mesurant la charge musculaire.

WHOOP a lancé aujourd’hui la mise à jour de son tracker de santé et de fitness et a partagé tous les détails sur la nouvelle fonctionnalité dans un article de blog et sur les réseaux sociaux :

Présentation d’un moyen unique en son genre pour mesurer la tension sur votre corps pendant l’entraînement en force. Strength Trainer quantifie la charge musculaire de vos entraînements en suivant les poids, les répétitions et les séries pour une vue complète de vos efforts d’entraînement.

Avant la mise à jour d’aujourd’hui, WHOOP a partagé que la mesure de la charge musculaire était l’une des fonctionnalités les plus demandées par ses utilisateurs. Et Strength Trainer est conçu pour combler « une lacune critique dans l’espace des appareils portables en quantifiant à la fois la charge cardiovasculaire et musculaire pour une vue complète de votre entraînement, vous permettant de vous entraîner plus efficacement et plus efficacement ».

Comment WHOOP mesure-t-il la charge musculaire ?

La société affirme qu’avec Strength Trainer, votre Activity Strain mesurera « à la fois la charge cardiovasculaire et la charge musculaire ». Et naturellement, plus vous vous entraînez en force, plus vous verrez des scores d’effort plus élevés.

En ce qui concerne le matériel réel utilisé, WHOOP utilise les données capturées par l’accéléromètre et le gyroscope couplés à son algorithme propriétaire pour obtenir les lectures de charge musculaire :

Strength Trainer prend en compte tous les profils de mouvement qui font partie de votre séance d’entraînement et quantifie votre charge musculaire à l’aide de l’accéléromètre et des capteurs gyroscopes de WHOOP pour comprendre le volume et l’intensité de votre entraînement. Il calcule le volume pour chaque répétition de chaque exercice, mesure l’intensité de chaque répétition et estime le volume maximum en fonction de votre historique d’entraînement pour générer une charge musculaire unique pour chaque séance d’entraînement en force.

Et ce qui est bien, c’est que vous pouvez voir le mélange de charge cardiovasculaire et de charge musculaire pour les entraînements. Mon collègue Max aura bientôt un poste pratique, alors gardez un œil sur cela.

WHOOP note également « Il s’agit de la première étape pour WHOOP dans le domaine de la musculation et nous sommes impatients de continuer à affiner la fonctionnalité. »

Une chose à noter, contrairement à Apple Watch et à certains autres trackers, WHOOP nécessite un abonnement. Cependant, cela inclut le matériel et les logiciels les plus récents afin que vous disposiez toujours des dernières fonctionnalités.

Avis de Netcost-security.fr

Cela semble vraiment convaincant et utile. Comme WHOOP, nous avons vu certaines applications tierces utiliser les lectures HRV d’Apple Watch et (d’autres trackers de fitness) pour aider à donner des conseils sur le moment de se reposer et de s’entraîner. Mais il semble que WHOOOP ait trouvé le prochain niveau de recommandations d’entraînement en fonction de votre charge musculaire et cardiovasculaire combinée.

Cela met sans aucun doute la pression sur Apple, Garmin et d’autres pour qu’ils offrent la même capacité ou une capacité similaire. C’est d’autant plus vrai qu’Apple se concentre davantage sur les athlètes sérieux avec Apple Watch Ultra.

Qu'en penses-tu? Est-ce que cela rend WHOOP plus convaincant pour vous ?



