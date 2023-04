SeaChange est une nouvelle technologie conçue pour capturer le dioxyde de carbone à l’aide de l’eau de mer

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les chercheurs inventent de nouvelles solutions au problème de plus en plus urgent des gaz à effet de serre. L’objectif final est d’éliminer autant de dioxyde de carbone de l’atmosphère que possible à un rythme accéléré, et nous pourrions y parvenir plus efficacement en utilisant une technologie basée sur l’eau de mer appelée SeaChange.

Développé par la faculté d’ingénierie de l’Université de Californie à Los Angeles, SeaChange tire parti du fait que l’eau de mer peut absorber 150 fois plus de dioxyde de carbone par unité de volume que l’air. L’eau des océans a déjà aidé la planète à absorber 30 % des gaz à effet de serre émis depuis la révolution industrielle, agissant comme un « puits de carbone » naturel et protégeant l’écosystème des effets du changement climatique précoce.

Alors que l’eau de mer est plus efficace que l’air pour absorber les émissions, un océan riche en carbone devient plus acide avec des conséquences désastreuses pour les récifs coralliens et la vie marine. SeaChange est conçu pour atténuer l’acidification, tout en exploitant les capacités naturelles de l’océan à absorber les émissions.

Des chercheurs de l’UCLA ont construit un laboratoire flottant sur une barge amarrée au port de Los Angeles et y ont installé des réservoirs de filtration d’eau de mer. Une charge électrique est appliquée à l’eau qui coule, induisant une série de réactions chimiques qui finissent par piéger le dioxyde de carbone dans un minéral à base de carbonate de calcium. L’eau de mer riche en minéraux est ensuite renvoyée dans l’océan, où elle peut aider à capturer plus de dioxyde de carbone de l’air tandis que le carbonate de calcium coule sur le fond marin.

Les scientifiques prévoient une autre démonstration des capacités de SeaChange avec un nouveau site à Singapour, tandis que les données collectées sur les deux sites expérimentaux seront utilisées pour concevoir de plus grands laboratoires de test d’ici 2025. L’équipe de l’UCLA veut tester la capacité de SeaChange à éliminer des milliers de tonnes de CO2. par an, transformant finalement la technologie en une entreprise commerciale pour absorber des millions de tonnes de CO2 par an.

En plus de piéger le dioxyde de carbone, la technologie peut également produire de l’hydrogène. SeaChange a besoin de 220 tonnes métriques d’eau pour éliminer une tonne métrique de CO2 de l’atmosphère, estiment les scientifiques, ce qui produit à son tour 35 kg d’hydrogène. Une version commerciale de la technologie pourrait vendre l’hydrogène ou même des crédits carbone à des entreprises polluantes.

L’équipe de l’UCLA estime que 1 800 installations SeaChange à l’échelle industrielle pourraient capturer 10 milliards de tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique par an, ce qui est l’objectif de référence fixé pour 2050 pour éviter les effets les plus catastrophiques du changement climatique induit par l’homme. Le projet SeaChange a été financé avec des dizaines de millions de dollars par l’initiative Chan Zuckerberg, le département américain de l’énergie et d’autres organisations, et ce n’est qu’une des nombreuses idées que les scientifiques testent pour utiliser les profondeurs de l’océan comme puits de carbone naturel pour notre serre. émissions.

