OnePlus propose la première tablette Android à 479 $, livrée le 8 mai

Quelque chose à espérer : OnePlus a enfin partagé les informations sur les prix de sa première tablette ainsi que certains des accessoires optionnels pour l’ardoise. Le OnePlus Pad coûtera 479 $ aux acheteurs. Si vous vous souvenez, la tablette contient un écran LCD de 11,61 pouces (2 800 x 2 000 pixels, taux de rafraîchissement de 144 Hz, couleur 10 bits, 296 pixels par pouce) avec un écran au rapport 7: 5. Sous le capot se trouve un processeur MediaTek Dimensity 9000 aux côtés des graphiques ARM G710 MC10, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1.

La tablette Android dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels à l’arrière et d’un jeu de tir de 8 mégapixels à l’avant pour les appels vidéo. Il dispose de toutes les dernières technologies de connectivité, notamment Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, ainsi que d’un port USB de type C. La batterie de 9 510 mAh est censée être bonne pour jusqu’à 12,4 heures de lecture vidéo continue ou un mois complet en veille. Grâce à la charge rapide, vous pouvez recharger complètement l’appareil en seulement 60 minutes.

Le coussin mesure 258,03 mm x 189,41 mm x 6,54 mm (10,16 po x 7,46 po x 0,26 po) et pèse 555 grammes (1,22 livre).

Le OnePlus Pad est lancé dans une seule couleur – Halo Green – et devrait commencer à être expédié le 8 mai. Ceux qui précommandent et paient leur solde complet avant le 28 avril peuvent choisir entre un accessoire de clavier magnétique OnePlus gratuit ou un stylet. D’autres accessoires, y compris des écouteurs, peuvent également être achetés à prix réduit si vous êtes prêt à les regrouper.

OnePlus entre sur un marché obsolète des tablettes qui n’a pas donné aux consommateurs beaucoup de raisons de s’enthousiasmer ces derniers temps. Avec l’augmentation continue de la taille des écrans des smartphones et l’émergence des pliables avec des écrans encore plus grands, les tablettes ont été repoussées en fin de gamme. Apple continue de montrer la voie avec ses iPad, laissant Samsung, Amazon et Lenovo se battre pour les parts de marché restantes. Avec un peu de chance, OnePlus pourra peut-être créer une étincelle indispensable avec sa dernière offre.

