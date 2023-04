Opera One est un navigateur modulaire nouvellement repensé

Opera One est la version à accès anticipé d’un navigateur entièrement repensé qui devrait remplacer le navigateur phare Opera pour Windows, MacOS et Linux plus tard cette année.

Basé sur la conception modulaire, Opera One transforme la façon dont vous interagissez avec votre navigateur, offrant une expérience de navigation fluide qui est plus intuitive pour l’utilisateur. Avec la sortie d’aujourd’hui, Opera One devient également le premier navigateur majeur basé sur Chromium avec un compositeur multithread qui donne vie à l’interface utilisateur comme jamais auparavant.

Opera One présente également Tab Islands, une nouvelle façon plus intuitive d’interagir avec et de gérer plusieurs onglets. Cette nouvelle de la société survient quelques semaines seulement après l’annonce de ses premières fonctionnalités d’IA génératives, y compris les invites d’IA, ainsi que l’accès à ChatGPT et ChatSonic dans la barre latérale.

Caractéristiques

Présentation de la première implémentation de la conception modulaire

Opera a l’habitude de se réinventer pour répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs ainsi qu’à la nature évolutive du Web. Avec Opera One, le navigateur a été repensé selon la conception modulaire. La nouvelle philosophie de conception, qui est présentée aujourd’hui pour la première fois, permettra à Opera de créer au fil du temps un navigateur plus puissant et riche en fonctionnalités, prêt pour un avenir génératif basé sur l’IA. Le navigateur Opera entame ainsi sa métamorphose en un navigateur qui s’adaptera dynamiquement aux besoins de l’utilisateur en ne mettant au premier plan que les fonctionnalités clés : les modules pertinents d’Opera One s’ajusteront automatiquement en fonction du contexte, offrant à l’utilisateur une vision plus fluide et expérience de navigation sans effort.

Au lieu d’ajouter de plus en plus de fonctionnalités et de les mettre en évidence, chaque élément d’Opera One a été étroitement évalué pour sa pertinence. En conséquence, le navigateur a un aspect plus propre et désencombré avec beaucoup d’espace pour les futures fonctionnalités et extensions basées sur l’IA dans la barre latérale du navigateur et la barre d’adresse. Avec Opera One, ChatGPT, ChatSonic et la nouvelle fonctionnalité AI Prompts sont activés par défaut.

Au-delà de la création d’espace pour les services d’IA générative existants, la nouvelle conception jette également les bases des services d’IA qu’Opera prévoit de dévoiler dans un avenir proche.

Premier navigateur majeur avec Multithreaded Compositor pour une expérience d’interface utilisateur super fluide

La puissance du Web n’a cessé de croître, permettant des opérations graphiques hautes performances sur des sites Web sans interruption par d’autres processus. Avec Opera One, Opera introduit une approche similaire à l’interface utilisateur du navigateur, mettant en œuvre un nouveau compositeur multithread pour fournir une couche d’interface utilisateur plus rapide et plus fluide. Avec le compositeur multithread, Opera One est le premier navigateur majeur basé sur Chromium qui donne vie à son interface utilisateur comme jamais auparavant. Combinée aux nouveaux principes de conception modulaire, cette nouvelle architecture permet la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et permet à Opera de continuer à se différencier des autres navigateurs basés sur Chromium. L’une des nouvelles fonctionnalités rendues possibles par l’architecture améliorée du navigateur est Tab Islands.

Tab Islands : une nouvelle façon intuitive d’interagir avec les onglets

Tab Islands est une nouvelle fonctionnalité qui offre une expérience fluide et intuitive conçue pour les utilisateurs qui interagissent avec de nombreux onglets.

Les chercheurs ont découvert que la conception des onglets existants dans les navigateurs rend difficile le passage d’un ensemble de tâches à l’autre. De plus, selon les recherches d’Opera, la majorité des gens se sentent dépassés par le désordre de leurs onglets et souhaitent que les navigateurs Web fassent plus pour les aider à gérer leurs onglets.

Les nouvelles îles Tab d’Opera One relèvent ce défi. Les îlots d’onglets sont une nouvelle façon de conserver des onglets liés les uns aux autres de manière intuitive – sans obliger les utilisateurs à changer leurs habitudes. Vous cherchez le meilleur restaurant pour le déjeuner ? Les onglets avec les menus, les emplacements et les détails du restaurant s’ouvriront dans une île à onglets dédiée. Avez-vous un tas de Google Docs que vous utilisez pour le travail ? Eux aussi peuvent obtenir leur propre île à onglets. Au fur et à mesure que vous naviguez et que d’autres îlots d’onglets sont créés, vous pouvez facilement distinguer les sujets sur lesquels vous vous concentriez et basculer entre eux. Dans la nouvelle version réinventée d’Opera, les îlots d’onglets sont la première manifestation de sa conception modulaire : ils se distinguent clairement dans l’interface utilisateur du navigateur, marqués par des couleurs distinctes et des bordures d’îlots claires.

« Les îlots d’onglets sont un moyen naturel d’organiser vos onglets en groupes contextuels sans perturber votre flux. Ils permettent de conserver facilement des onglets liés les uns aux autres dans des groupes que vous pouvez ouvrir et réduire au besoin. Cela rend la navigation avec de nombreux onglets plus efficace. , permettant une expérience de navigation fluide et plus agréable », a déclaré Joanna Czajka, directrice produit chez Opera.

Des îlots d’onglets sont automatiquement créés pour conserver les onglets ensemble dans le même contexte de navigation. Les sites Web ouverts peuvent également être rassemblés dans un îlot d’onglets en appuyant sur le bouton CTRL / Commande et en cliquant sur ceux que vous souhaitez regrouper, puis en cliquant avec le bouton droit pour créer un îlot d’onglets. Ils peuvent également être déplacés par glisser-déposer entre les îles. Vous pouvez également ajouter à un îlot d’onglets existant par glisser-déposer ou en appuyant sur le petit bouton plus sur le côté de l’îlot.

Fonctionnalités d’IA populaires dans la barre latérale

Les mises à jour d’Opera au début de 2023, qui comprenaient l’ajout de fonctionnalités d’IA génératives dans le navigateur, ont ouvert la voie à ce nouveau navigateur repensé. À l’avenir, Opera se transformera pour devenir entièrement modulaire, rendant l’interface utilisateur du navigateur plus intuitive et fonctionnelle.

« Opera One est la première instance de notre conception intelligente et modulaire au sein d’Opera. Elle marque le début d’une chaîne d’innovation, y compris le moteur d’IA d’Opera qui sera livré dans les mois à venir. Le Web est devenu plus intelligent et plus rapide grâce à l’IA générative. Avec Opera One, nous sommes prêts à adopter et à diriger ce changement », a ajouté Czajka.

