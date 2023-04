Yelp lance les faits marquants et les suggestions de recherche d’IA, une garantie de 2 500 $ et la fonction « Surprenez-moi »

Yelp est sorti avec quelques mises à jour majeures aujourd’hui, y compris des résumés d’test alimentés par l’IA et des suggestions de recherche pour faciliter la recherche de ce que vous cherchez, une garantie de 2 500 $ pour les achats de services via la plateforme, une nouvelle option « Surprenez-moi » pour trouver un restaurant, vidéos dans les avis, nouvelles réactions aux avis, et plus encore.

Yelp a annoncé toutes les mises à jour dans un article de blog et une vidéo promotionnelle. Voici les principales nouvelles fonctionnalités et modifications :

L’expérience de recherche améliorée de Yelp s’appuie sur l’IA et les LLM pour proposer des suggestions et des informations plus intelligentes lorsqu’un utilisateur sait ce qu’il recherche : Faits marquants des avis : en tirant parti des LLM pour des recherches par mots-clés spécifiques, Yelp comprendra désormais mieux la nuance de ce que les consommateurs recherchent et mettra en évidence les extraits pertinents des avis sous chaque fiche d’entreprise dans les résultats de recherche. Suggestions de recherche alimentées par l’IA : Yelp utilisera désormais l’IA pour fournir des suggestions commerciales dans la recherche qui ne sont pas liées à l’emplacement actuel de l’utilisateur.

Lorsqu’un utilisateur vient sur Yelp sans avoir une recherche spécifique en tête, nous introduisons de nouvelles fonctionnalités qui l’aideront à trouver la bonne entreprise.

Surprenez-moi : pour les consommateurs qui ont du mal à décider où manger, la nouvelle fonctionnalité Surprenez-moi de Yelp génère des recommandations de restaurants lorsque les utilisateurs font défiler le flux d’accueil Yelp et les résultats de recherche.

Balises de catégorie cliquables : les utilisateurs peuvent trouver cette fonctionnalité sur les listes d’entreprises pour les recherches de restaurants, de nourriture et de vie nocturne, aidant les utilisateurs indécis à mieux affiner leurs recherches générales (telles que « restaurants » ou « dîner ») avec des recherches spécifiques à une catégorie.

Yelp a également apporté un certain nombre de changements à l’expérience d’évaluation :

Vidéo dans les révisions : les réviseurs peuvent désormais publier une vidéo haute résolution d’une durée maximale de 12 secondes à côté de leur révision de texte et de leurs photos.

Sujets de révision : les utilisateurs trouveront de nouveaux sujets interactifs – « nourriture », « service » et « ambiance » – en haut de leurs brouillons de révision qui deviennent verts lorsque chaque sujet est abordé dans leur révision. Ces sujets aident non seulement à atténuer le blocage de l’écrivain, mais aident également les contributeurs à rédiger des critiques plus utiles.

Nouvelles réactions expressives aux avis : pour améliorer la façon dont les gens interagissent et s’apprécient les uns les autres, Yelp introduit de nouvelles réactions aux avis : « Utile », « Merci », « J’adore » et « Oh non.

D’autres changements incluent :

Vidéo disponible sur Connect

La nouvelle expérience de navigation et de photo sur les pages d’entreprise facilite la recherche de ce que vous cherchez

Affichage d’informations plus utiles sur le flux d’accueil visuel

Connexion sans mot de passe

Yelp se termine en disant :

Dans les mois à venir, nous continuerons à nous appuyer sur ces nouvelles fonctionnalités, à les étendre à encore plus d’utilisateurs et à tirer davantage parti des technologies avancées, telles que l’IA et les LLM, pour améliorer notre plateforme. Nous sommes impatients de partager plus sur ce qui est à venir bientôt.

Yelp est un téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch depuis l’App Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :