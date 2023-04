Google Authenticator introduit la synchronisation du code d’accès à deux facteurs dans le cloud

Dans le contexte : Google affirme qu’il se prépare activement à un » avenir sans mot de passe », alors que les codes d’authentification et les mots de passe constituent toujours un élément important de la sécurité Internet aujourd’hui. Grâce aux dernières optimisations apportées par la société à son application Authenticator, ces codes sont désormais plus simples et plus pratiques à utiliser.

En réponse à « un élément majeur des commentaires » des utilisateurs au fil des ans, Google a ajouté une fonctionnalité de synchronisation à son application d’authentification à deux facteurs pour Android et iOS. La dernière version de Google Authenticator peut sauvegarder les codes d’accès à usage unique (OTP) dans le stockage cloud du compte Google, ce qui facilite la gestion et l’utilisation de ces codes sur différents appareils et services.

Google a lancé l’application Authenticator en 2010 comme un moyen gratuit et facile pour les sites Web d’ajouter des fonctionnalités de sécurité 2FA aux connexions des utilisateurs, mais les codes OTP ont toujours été stockés sur les appareils uniques sur lesquels l’application a été installée. Si ledit appareil était volé ou perdu, les utilisateurs perdaient leur capacité à le connecter à n’importe quel service configuré pour utiliser la fonction 2FA d’Authenticator.

L’application mise à jour fournit une solution à ce problème de longue date, a déclaré Google, rendant les codes OTP « plus durables » grâce au fait qu’ils sont désormais stockés dans le cloud avec un compte Google. Mountain View a déclaré que les utilisateurs sont désormais mieux protégés contre les verrouillages potentiels, tandis que les services compatibles 2FA peuvent compter sur le fait que les utilisateurs conservent l’accès pour plus de commodité et de sécurité.

L’option de synchronisation OTP n’est disponible qu’avec la dernière version de l’application Authenticator, et Google fournit une page d’assistance complète expliquant tout ce que les utilisateurs doivent savoir pour utiliser l’outil. Les mots de passe à usage unique et les codes d’authentification offrent une approche plus robuste de la sécurité de connexion par rapport aux fonctionnalités « ancienne génération » telles que les codes basés sur SMs ; sur mobile, l’iOS d’Apple prend en charge la fonctionnalité de manière native.

La synchronisation des codes OTP avec le cloud facilite la 2FA, mais elle peut également entraîner des risques de sécurité supplémentaires pour les utilisateurs de haut niveau ou fortement dépendants du cloud. Lier tous les mots de passe et codes de sécurité à un seul compte cloud (Google) fait de ce compte une cible plus intéressante pour les attaquants et les cybercriminels, qui n’auront qu’à violer un seul service pour « posséder » complètement la vie numérique d’une cible.

Les utilisateurs qui choisissent de synchroniser leurs codes OTP avec les comptes Google ne bénéficient pas de mesures de sécurité supplémentaires au-delà de celles déjà disponibles actuellement. Pour cette raison, Google a confirmé que la synchronisation OTP est totalement facultative. Pour les utilisateurs connectés à leur compte Google dans Google Authenticator, les codes sont automatiquement sauvegardés et restaurés sur tout appareil qu’ils utilisent.

