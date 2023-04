Vous pouvez maintenant utiliser un compte WhatsApp sur deux téléphones ou plus

Si vous avez plus d’un téléphone et que vous souhaitez pouvoir utiliser votre compte WhatsApp sur les deux, vous avez maintenant de la chance : l’entreprise vient d’annoncer la prise en charge de plusieurs smartphones…

Cela peut être utile si vous avez à la fois un téléphone personnel et un téléphone professionnel et que vous souhaitez pouvoir utiliser votre compte WhatsApp sur les deux. L’entreprise pense que cela sera également utile aux petites entreprises, qui peuvent désormais laisser plusieurs employés utiliser le compte WhatsApp de l’entreprise.

Jusqu’à présent, la seule façon de le faire était d’utiliser la version Web de WhatsApp sur votre deuxième téléphone, mais maintenant vous pouvez utiliser l’application sur les deux.

Il utilise exactement la même approche que la liaison d’un Mac ou d’un iPad au compte sur votre téléphone, où vous scannez un code QR pour accorder l’accès.

Aujourd’hui, nous améliorons encore notre offre multi-appareils en introduisant la possibilité d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones.

Une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs, vous pouvez désormais lier votre téléphone comme l’un des quatre appareils supplémentaires, comme lorsque vous vous connectez avec WhatsApp sur les navigateurs Web, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Chaque téléphone lié se connecte à WhatsApp indépendamment, garantissant que vos messages personnels, médias et appels sont cryptés de bout en bout, et si votre appareil principal est inactif pendant une longue période, nous vous déconnectons automatiquement de tous les appareils compagnons.

Associer des téléphones en tant qu’appareils compagnons facilite la messagerie. Vous pouvez désormais passer d’un téléphone à l’autre sans vous déconnecter et reprendre vos conversations là où vous les avez laissées. Ou si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise, des employés supplémentaires peuvent désormais répondre aux clients directement depuis leur téléphone sous le même compte WhatsApp Business.