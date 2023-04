Apple fait face à de nouvelles exigences légales au Royaume-Uni, mais probablement faciles à satisfaire

Les géants de la technologie, notamment Amazon, Google et Apple, sont confrontés à de nouvelles exigences légales au Royaume-Uni, en vertu d’une nouvelle législation introduite aujourd’hui.

Alors que les sanctions en cas d’infraction à la loi envisagée sont sévères – jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial – Apple trouvera probablement qu’il sera relativement facile de s’y conformer…

Apple fait face à de nouvelles exigences légales

Le projet de loi sur les marchés numériques, la concurrence et les consommateurs établira des normes plus élevées pour un traitement équitable des consommateurs, rapporte The Guardian.

Les entreprises considérées comme ayant un «statut de marché stratégique» – telles que les entreprises technologiques Google et Apple, et le détaillant en ligne Amazon – se verront imposer des règles strictes sur la manière de fonctionner dans le cadre du projet de loi et s’exposeront à une amende représentant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial si ils enfreignent le nouveau régime […] Les entreprises pourraient être tenues d’ouvrir leurs données à des moteurs de recherche concurrents ou d’accroître la transparence du fonctionnement de leurs stores d’applications et de leurs systèmes d’test.

En particulier, le projet de loi s’attaquera aux faux avis et aux soi-disant « pièges d’abonnement » – où il est facile pour les consommateurs de démarrer un abonnement, mais difficile d’y mettre fin.

Le projet de dispositions actuel propose de rendre illégal le fait de publier de faux avis sans vérifier qu’ils sont authentiques, de demander à quelqu’un d’écrire un faux avis ou de proposer d’en soumettre un […] La législation ciblera également ce que l’on appelle les pièges de l’abonnement dans lesquels les entreprises empêchent les consommateurs de résilier un contrat. En vertu des nouvelles règles, qui ne se limiteront pas aux entreprises ayant un statut de marché stratégique, les entreprises doivent rappeler aux consommateurs la fin d’un essai gratuit ou d’une offre de lancement à faible coût et veiller à ce qu’un contrat puisse être résilié d’une manière « simple et économique ». -de manière efficace et opportune ».

L’application sera gérée par l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), qui décidera également quelles entreprises peuvent prétendre au statut de marché stratégique. Étant donné que la CMA a déjà étiqueté Apple, Amazon et Google comme ayant une position dominante sur le marché aux fins d’autres lois antitrust, c’est une conclusion sûre qu’ils seront également concernés par ce projet de loi.

Avis de Netcost-security.fr

Apple sera potentiellement affecté de deux manières, à la fois en ce qui concerne l’App Store.

Tout d’abord, Apple devra s’assurer que les consommateurs sont alertés des renouvellements d’abonnement, en particulier lorsqu’une période d’essai gratuite arrive à son terme. Comme l’entreprise envoie déjà des alertes, avec un lien pour annuler un abonnement, il semble probable que l’entreprise sera déjà en pleine conformité avec cette exigence.

Deuxièmement, étant donné qu’Apple prend une part des ventes d’applications, il partagera presque certainement la responsabilité avec les développeurs des fausses critiques, l’obligeant à prendre de meilleures mesures pour les détecter et les supprimer. Les fausses critiques sont un problème croissant, avec des fermes de robots utilisées pour télécharger des applications et publier des critiques générées par des machines, et ce problème ne fera que croître avec de nouveaux systèmes d’IA comme ChatGPT capables de générer un texte plus convaincant.

Ici, Apple devra certainement adopter une approche plus proactive. L’App Store a un bon nombre d’avis manifestement faux, et jusqu’à présent, le fabricant d’iPhone a montré peu d’intérêt pour les bloquer, les détecter et les supprimer. Compte tenu des tendances à la fois dans la soumission et (jusqu’à présent) dans le contenu des fausses critiques d’applications, cela ne devrait pas être un trop grand défi technique, donc ce sera une décision bienvenue.

Photo : Mariia Shalabaïeva/Unsplash

