Ce nouveau SSD prétend avoir une protection intégrée contre les ransomwares alimentée par l’IA

Qu’est-ce qui vient de se passer? La société de sécurité des données Cigent Technology a annoncé une nouvelle gamme de SSD qui auraient une technologie anti-ransomware intégrée pour protéger les données contre le chiffrement par les logiciels malveillants. Appelé Cigent Secure SSD+, il s’agirait du premier disque SSD au monde équipé d’une protection intégrée contre les ransomwares.

Basée à Fort Myers, en Floride, Cigent Technology est une entreprise de cybersécurité qui protège les entreprises et les particuliers contre les ransomwares zero-day et le vol de données. La société a annoncé pour la première fois son nouveau SSD « autodéfendant » en mai 2021, affirmant que sa technologie peut rendre les données invisibles si une attaque est détectée. Pour ce faire, la société utilise ce qu’elle appelle le logiciel Dynamic Data Defense Engine qui utilise le chiffrement et offre des contrôles d’accès Zero-Trust au niveau des fichiers.

Côté hardware, le Cigent Secure SSD + est livré avec un microprocesseur dédié alimenté par l’IA qui utilise l’apprentissage automatique pour surveiller l’activité du disque et utilise des algorithmes avancés pour contrecarrer les attaques de ransomwares. Il dispose de protections intégrées pour empêcher la désactivation des contrôles de sécurité par des logiciels malveillants. En cas de violation des protections et de désactivation des contrôles de sécurité, le Secure SSD + masque toutes les données protégées, les rendant essentiellement invisibles et donc inaccessibles aux attaques. Cigent promet également de déployer des mises à jour pour empêcher le clonage, l’effacement ou l’accès au lecteur si le système est démarré à partir d’un autre système d’exploitation.

Le Cigent Secure SSD + ne prend actuellement en charge que Windows, mais la société affirme que le prise en charge de Linux « arrive bientôt ». En termes de caractéristiques, l’appareil a un design (form factor) double face M.2 2280 et doit être installé en tant que lecteur de démarrage dans un système d’extrémité pour qu’il fonctionne comme annoncé. Le reste des caractéristiques, y compris les vitesses de lecture/écriture, doivent encore être précisées, mais elles seront probablement révélées plus près de son lancement. Le Secure SSD + sera disponible à l’achat à partir de mai 2023 dans des capacités de 480 Go, 960 Go et 1920 Go.

En plus du nouveau SSD, Cigent propose également son logiciel Data Defense en tant que plateforme SaaS qui répond aux attaques de ransomwares avec un statut « Shields Up » qui nécessite une authentification multi-facteurs pour accéder à tous les fichiers protégés. La société affirme également que son Data Defense Secure Vault verrouille automatiquement les données à l’intérieur du périphérique de stockage lui-même pour empêcher tout accès non autorisé.

Le logiciel de sécurité offre également aux utilisateurs la possibilité de mettre le lecteur en mode lecture seule pour empêcher que les données ne soient modifiées, effacées ou cryptées par des logiciels malveillants. De plus, la configuration de la sécurité peut déclencher une alerte lorsqu’elle détecte une attaque, permettant au service informatique d’une entreprise d’activer le mode « Shields Up » sur tous les autres appareils du réseau, même s’ils ne disposent pas d’un Secure SSD+.

