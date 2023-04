La Cour suprême rejette une action en justice visant à obtenir des brevets pour des inventions créées par l’IA

Une patate chaude : la capacité de l’intelligence artificielle à créer à peu près n’importe quoi de nos jours est étonnante, mais qui détient les droits sur leurs créations ? Un informaticien qui a tenté de breveter des inventions réalisées par son IA s’est vu refuser la demande par la Cour suprême des États-Unis.

Stephen Thaler, le fondateur de la société de technologie avancée de réseau de neurones artificiels Imagination Engines Inc, explique que son système DABUS (Dispositif pour l’amorçage autonome de la sensation unifiée) a créé des prototypes uniques pour un porte-gobelet et une balise d’éclairage de secours.

Reuters écrit que Thaler voulait breveter les inventions, mais l’Office américain des brevets et des marques et un juge fédéral de Virginie ont rejeté les demandes au motif que DABUS n’est pas une personne. Le tribunal a statué que les brevets ne pouvaient être délivrés qu’aux humains et que l’IA de Thaler ne pouvait légalement être considérée comme le créateur de ces inventions.

Thaler a porté l’affaire devant la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral l’année dernière, qui a confirmé la décision et réaffirmé que la loi américaine sur les brevets exige que les inventeurs soient des êtres humains.

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre le cas de Thaler, bien qu’il ait souligné que l’IA est aujourd’hui utilisée dans de nombreux domaines, notamment la médecine et l’énergie. Il a ajouté que le rejet des brevets pour les inventions créées par l’IA « réduit la capacité de notre système de brevets – et contrecarre l’intention du Congrès – de stimuler de manière optimale l’innovation et le progrès technologique ».

Thaler a trouvé un support à la Cour suprême dans le professeur de droit de Harvard Lawrence Lessig et d’autres universitaires qui ont déclaré que la décision « met en péril des milliards (de dollars) d’investissements actuels et futurs, menace la compétitivité des États-Unis et atteint un résultat en contradiction avec le langage clair de la Loi sur les brevets . »

Ce n’est pas le seul combat de Thaler pour les droits de l’IA en tant que force créative. En janvier, il a de nouveau déposé une plainte auprès du US Copyright Office pour son refus d’accorder la protection du droit d’auteur à une œuvre intitulée A Recent Entry to Paradise (ci-dessus), qui a été créée par DABUS en 2012. Les demandes de Thaler d’enregistrer l’œuvre auprès du bureau du droit d’auteur ont été rejetés à plusieurs reprises en raison du manque de paternité humaine traditionnelle.

Plus tôt ce mois-ci, un artiste qui a remporté un prestigieux concours photo a refusé son prix car l’image qu’il avait soumise avait été générée par une IA. Ailleurs, plusieurs créations de Midjourney ont remporté les premiers prix de concours d’art au cours des derniers mois.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :