Nokia G11 Plus commence à recevoir une mise à jour stable d’Android 13

Ces derniers jours, HMD Global a publié la nouvelle mise à niveau Android 13 pour un certain nombre de téléphones éligibles à Nokia. Aujourd’hui, la société a encore élargi la liste en rendant la mise à jour Android 13 disponible pour le Nokia G11 Plus. De toute évidence, la mise à jour se déroule avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications, lisez la suite pour connaître tous les détails de la nouvelle mise à jour.

HMD Global pousse le nouveau logiciel sur le Nokia G11 Plus avec le numéro de version du logiciel V2.420. Il s’agit de la première mise à jour logicielle majeure pour le téléphone de la série G, pesant environ 2,40 Go.

Pour le moment, la mise à jour se déroule de manière progressive et est disponible en Inde, un déploiement plus large devrait suivre bientôt. L’information a été partagée par les gens de NokiaPowerUser et selon les détails, la mise à jour contient le correctif de sécurité mensuel d’avril 2023 ainsi que les nouvelles fonctionnalités.

En termes de modifications, la mise à jour comprend la prise en charge de Material You pour les icônes d’applications tierces, l’amélioration des paramètres rapides et de la disposition des notifications, l’amélioration du bien-être numérique, les améliorations de l’historique du presse-papiers, la préférence de langue par application, etc.

Voici le journal des modifications complet fourni avec la mise à jour Nokia G11 Plus Android 13.

Icônes d’application thématiques – Personnalisez votre téléphone selon votre style personnel. Définissez plus d’applications – pas seulement des applications Google – pour qu’elles correspondent à la teinte et aux couleurs du fond d’écran de votre téléphone.

Sélecteur de photos – Au lieu de partager toute votre bibliothèque multimédia avec des applications, vous pouvez sélectionner uniquement les photos et vidéos auxquelles elles auront besoin d’accéder.

Autorisations de notification – Désormais, les applications que vous téléchargez ont besoin de votre autorisation pour envoyer des notifications, ce qui vous aide à protéger de manière proactive votre temps et votre durée d’attention.

Nouvelles commandes multimédias – Android 13 est livré avec un nouveau lecteur multimédia qui affiche les illustrations de l’album en plein écran et dispose d’une barre de lecture dansante.

Correctif de sécurité Google : 2023-04

* Fonctionne avec les applications compatibles

Si vous possédez le Nokia G11 Plus, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA sur votre téléphone, sinon, vous pouvez accéder à Paramètres> Système> Mise à jour du système, si la mise à jour n’est pas disponible, attendez quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Explore plus:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.