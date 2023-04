Joyeux 25 avril 2023, images et Gifs à envoyer gratuitement pour le Jour de la Libération

Le Jour de la Libération est célébré aujourd’hui, le 25 avril. C’est la fête qui célèbre la libération de l’Italie des derniers dirigeants du régime nazi. Pour cette occasion, nous avons rassemblé une série d’images et de GIF que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone et les envoyer à vos contacts.

Aujourd’hui, 25 avril, c’est le Jour de la Libération. Il y a 78 ans, l’Italie était libérée de l’occupation nazie et des principaux fascistes encore présents dans la région. Ce n’est pas une date symbolique ou un choix ultérieur. Le 25 avril 1945, le Comité de libération nationale de l’Italie du Nord, où coordonnaient les brigades partisanes du Nord, donna l’ordre d’effacer de tous les territoires italiens les dernières traces de l’association entre nazis et fascistes, écrasée au Sud par l’arrivée des forces alliées. troupes. Le 28 avril, près de Dongo sur le lac de Côme, Benito Mussolini a été tué avec sa compagne Clara Petacci.

Quelques jours après la mort de Benito Mussolini, l’Armée rouge prend Berlin, Adolf Hitler se suicide avec son Walther PPK et la Seconde Guerre mondiale atteint ses dernières étapes. En plus d’être une journée de commémoration et de commémoration, le 25 avril est également devenu un jour férié dédié à la valeur de la liberté. Le premier jour de la libération a été célébré le 22 avril 1946, avec un décret émis par le roi Umberto II. L’Italie ne deviendrait une République qu’avec le référendum organisé entre le 2 et le 3 juin 1946. Pour cette occasion, nous avons rassemblé une série d’images et de Gifs sur la liberté, afin d’envoyer une pensée aux amis et aux proches et de se souvenir de la lutte entre partisans et résistants. en Italie.

Les plus belles images pour souhaiter Happy 25 avril 2023

Ici, nous vous laissons une série d’images que nous avons recueillies. Les étapes à suivre pour les télécharger sont assez simples. Si vous lisez depuis votre smartphone, maintenez simplement votre doigt sur l’image, puis sélectionnez télécharger. Si au contraire celle-ci est lue depuis un PC, alors il faut passer sur l’image avec la souris et cliquer sur le bouton droit.

Joyeux 25 avril 2023, les Gifs à télécharger gratuitement sur WhatsApp

Ici, à la place, nous vous laissons une sélection de Gifs, toujours sur le thème du Jour de la Libération. Pour les télécharger, suivez simplement le même chemin que celui utilisé pour télécharger les images. Une fois enregistrés sur votre smartphone, vous pouvez les envoyer sur n’importe quelle plate-forme, maintenant ce type de format est pris en charge par tous les appareils.

